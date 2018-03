Psychisch kranke Menschen haben in Kirchen eine neue Anlaufstelle

Der Bedarf an Hilfe bei einer psychischen Erkrankung ist groß. Das zeigt sich schon allein an der Zahl von über 300 Patienten, die seit Juli vergangenen Jahres von der neu geschaffenen Psychiatrischen Institutsambulanz in Kirchen behandelt werden.

Die neue Psychiatrische Institutsambulanz und die Kollegen der Tagesklinik tauschten sich bei der Einweihung aus.

Foto: Claudia Geimer

Gestern stellte sich die Einrichtung bei einem „Tag der offenen Tür“ der Öffentlichkeit vor. Eingeladen waren Kooperationspartner wie die Mitarbeiter der Tagesklinik aus der Nachbarschaft. Die neue Ambulanz ist in den Räumen der alten Krankenhausapotheke in der Brückenstraße 1 angesiedelt. Zusammen mit der Tagesklinik und der Gelben Villa bilde sie so etwas wie ein „psychologisches Zentrum“, meinte Norbert Rüther in seinem Grußwort. Mit seinen Kollegen Marlies Elsner und Stefan Michelmann ist Rüther der behandelnde Psychiater in der neu geschaffenen Einrichtung. Dort arbeiten zudem mit Antje Müller eine Diplompsychologin und mit Annette Bald und Bettina Zelmer zwei Ambulanzschwestern.

Träger der PIA – so lautet die Abkürzung der Psychiatrischen Institutsambulanz – ist das St.-Antonius-Krankenhaus in Wissen. Dr. Nils Hollenborg, Chefarzt der Fachklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik, erläuterte, die Einrichtung bedeute eine Verbesserung des Angebots. Einzugsgebiet sind die Verbandsgemeinden Betzdorf-Gebhardshain, Kirchen sowie Daaden-Herdorf. Rüther hofft, dass die Behandlung eines Patienten zeitnah eingeleitet werden kann. Das heißt, dass er einen Termin innerhalb von vier Wochen bekommt. PIA behandelt Erwachsene, die in der Regel von einem Hausarzt, Psychiater oder Psychotherapeuten überwiesen werden. „Psychische Erkrankungen sind oft langwierig im Verlauf und in der Genesung“, heißt es in der Broschüre der Psychiatrischen Institutsambulanz. Es gibt 500 solcher Einrichtungen in Deutschland, zwei im Kreisgebiet – eben in Wissen und Kirchen.

Bestandteil der Behandlung können auch Hausbesuche sein. Sie sollen es mit ermöglichen, dass der Patient in seinem gewohnten Umfeld bleibt. Die beiden Ambulanzschwestern stellen sicher, dass der Patient ausreichend versorgt ist. Sie führen auch Gespräche mit Angehörigen und sind der „verlängerte Arm“ der ärztlichen Behandlung.

Im Prinzip fungieren die Schwestern auch als Motivatoren, denn vielen Kranken fehle es am Antrieb, ihren Tag zu gestalten. Die Besuche können mehrmals am Tag oder einmal im Monat erfolgen. PIA und Tagesklinik, ebenfalls in Trägerschaft des Antonius-Krankenhauses, arbeiten eng zusammen. Die Leiterin der Tagesklinik, Diplompsychologin Stephanie Bauer, stellte die Arbeit der Einrichtung vor. Norbert Rüther hofft beim Blick in die Zukunft, dass die Psychiatrische Institutsambulanz in Kirchen personell verstärkt wird: „Hier müssen wir nachführen.“

Von unserer Mitarbeiterin Claudia Geimer