Die Schließung steht fest, die Wiedereröffnung auch: Nachdem die Postbank mitgeteilt hat, ihre Filiale in der Altenkirchener Bahnhofstraße zum 24. Juli zu schließen (die RZ berichtete), wird das Angebot der „Gelben Post“ (Briefe, Pakete etc.) vom 24. Juli in einer neuen Partnerfiliale in der Bahnhofstraße 26 (gegenüber dem Postgebäude) zu finden sein. Bankdienstleistungen wird es wohl nicht mehr geben. Diese Öffnungszeiten sind angedacht: montags bis freitags 9 bis 17.30 Uhr und samstags von 9 bis 12 Uhr. Betreiber soll Frank Katzer sein, der bereits ähnliche Agenturen in Wissen und Kirchen managt. Nach Auskunft aus dem Wahlkreisbüro von SPD-MdL Heijo Höfer sollen für die vier Beamten, die derzeit in der Postbankfiliale tätig sind, „sozialverträgliche Lösungen“ gefunden werden. Die Postbank hatte die Filiale gegenüber des Bahnhofs, in der sowohl Bankgeschäfte als auch die reinen Postdienstleistungen offeriert werden, am 1. Juli 2010 von der Deutschen Post übernommen.

Über den Schritt der Postbank, sich aus Altenkirchen zu verabschieden, ist die Stadt nicht informiert worden, wie Höfer als Stadtbürgermeister auf Anfrage unserer Zeitung erklärte: „Nein, die Stadt ist weder ...

