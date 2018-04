Ein nicht alltäglicher Fall beschäftigte die Betzdorfer Polizei am Samstag. Es ist eine tierische Geschichte.

Am Samstag gegen 16 Uhr meldete eine Familie aus dem Eisenweg auf dem Struthof in Betzdorf einen seltsamen Waschbär in der Hofeinfahrt. Laut Mitteilung habe er bereits versucht, an dem ...