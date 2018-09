Das Pflegedorf in Flammersfeld nimmt langsam aber sicher Gestalt an. Die im Juni begonnenen Bauarbeiten für das rund acht Millionen Euro teure Projekt der Lebenshilfe für den Kreis Altenkirchen laufen inzwischen auf Hochtouren. Jochen Krentel, Geschäftsführer der Einrichtung, präsentierte in der Ellipse der Tagesförderstätte „Auf der Brück“ rund 50 Gästen die Eckpunkte und die weiteren Planungen der Einrichtung. „Wenn unser Vorhaben abgeschlossen ist“, so der Geschäftsführer, sollen hier 72 Plätze für eine stationäre Pflege (Voraussetzung ist ein Mindestalter von 65 Jahren und eine Pflegebedürftigkeit), 14 Tagespflegeplätze, 8 Plätze für eine Tagesförderstätte, sowie 16 Servicewohnplätze untergebracht werden. Die Fertigstellung ist für November 2019 geplant und mit dem Bezug ist zum Jahreswechsel 2019/2020 zu rechnen.

Während eines imaginären Rundgangs durch die neue Einrichtung sprach Jochen Krentel zunächst den Eingangsbereich und die Lobby an. Sie wird nicht nur ein Treffpunkt für die Bewohner werden. „Wir planen ...

