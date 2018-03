Orkantief mit Macht: "Friederike" sorgt im AK-Land für richtig Wirbel

Entwurzelte Bäume, versperrte Straßen, ganze Ortschaften ohne Strom: Mit Böen bis zu Orkanstärke hat Sturmtief „Friederike“ auch den Kreis Altenkirchen nicht verschont. Die schlechte Nachricht: Viele bekamen die Auswirkungen des „Straßenfegers“ hautnah zu spüren. Die gute Nachricht: Nach der ersten Bilanz kamen im AK-Land keine Menschen zu Schaden.

Nichts ging mehr auf vielen Straßen im AK-Land: Auch quer über die Kumpstraße in Altenkirchen legten sich große Bäume.

Foto: Volker Held

Im Bereich der Polizeiinspektion Altenkirchen hielt das Sturmtief Polizei, Feuerwehren und Straßenmeisterei seit 11.21 Uhr in Atem. Die zahlreichen umgestürzten Bäume hatten zur Folge, dass bis in den späteren Nachmittag hinein noch Straßen gesperrt waren. Es gab drei kleinere Verkehrsunfälle, bei denen aber niemand verletzt wurde.

In vielen Ortschaften fiel der Strom aus, unter anderem in Gieleroth und Seifen. Die Mannschaften des Netzbetreibers Energienetz Mitte waren unermüdlich im Einsatz, um mehrere 10.000- und zahlreiche 400-Volt-Leitungen zu reparieren, wie Pressesprecherin Sandra Hübner von der Muttergesellschaft EAM (Energie aus der Mitte), die weite Teile des AK-Landes mit Strom beliefert, auf RZ-Anfrage sagte. Für den Fall, dass nicht alle Reparaturen gelangen, standen Notstromaggregate bereit.

Auch im Betzdorfer Rainchen tobte sich „Friederike“ aus. Ein mächtiger Baum stürzte auf einen Fußweg.

Foto: Markus Döring

Frühzeitig hatte am Morgen die Deutsche Bahn die Weichen auf „Nummer sicher“ gestellt und den Zugverkehr vorübergehend eingestellt. Davon betroffen waren auch Verbindungen von und nach Betzdorf, Au und Altenkirchen. Auch die Daadetalbahn pausierte witterungsbedingt. An vielen Schulen im Kreis, etwa am Gymnasium Altenkirchen, fiel der Nachmittagsunterricht aus.

In der Verbandsgemeine Kirchen wurden die Feuerwehren zu 35 Einsatzorten gerufen. Rund 100 ehrenamtliche Kräfte waren hier in insgesamt neun Löschzügen im Einsatz. Die Polizeiwache Wissen meldete eine Reihe von Verkehrsbeeinträchtigungen durch umgestürzte Bäume. Zeitweilig betroffen war zum Beispiel die Bundesstraße 62 bei Hövels, ebenso die Erlenstraße zwischen Katzwinkel und Elkhausen.

Sturmschäden in der Schulstraße in Neitersen.

Foto: Heinz-Günter Augst

Dabei blieb selbst die Polizei von den Auswirkungen des Orkans nicht verschont. Gerade als die Einsatzkräfte in der Gemarkung Hövels nach einem Windbruch die B 62 absichern wollten, schlug unmittelbar hinter dem Funkstreifenwagen, in dem ein Beamter saß, ein umgestürzter Baum auf. Der Streifenwagen wurde von der Baumkrone vollständig getroffen und darunter begraben. Im Fahrzeug, an dem erheblicher Sachschaden entstand, blieb der Polizeibeamte zum Glück unverletzt. Auf weiteren Nebenstraßen im Wissener Land behinderten Äste und Bäume den Verkehr.

Auch in der VG Daaden-Herdorf kam es zu mehreren Einsätzen. Neben der Bergstraße in Daaden und der Hauptstraße in Niederdreisbach wurden sowohl die L 284 zwischen Grünebach und Sassenroth als auch die L 280 zwischen Daaden und Friedewald durch umgestürzte Bäume blockiert. Entwurzelte Fichten auf der L 280 führten zu einer mehrstündigen Vollsperrung und beschädigten zusätzlich eine Stromleitung. In Scheuerfeld deckte „Friederike“ ein Hausdach teilweise ab, in Alsdorf drückte der Orkan die Schaufensterscheibe eines Autohauses ein, die Scherben landeten auf den Wagen.

Von unseren Reportern