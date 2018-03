Opernbus tourt durch den Kreis Altenkirchen

Der Bus ist gechartert, betankt und fast bepackt. Der Fahrer steht Gewehr bei Fuß, die Fahrgäste haben jeweils ihr "Ticket" in der Tasche: Der Westerwälder Opernbus geht am Wochenende 15./16. Oktober auf seine Rundreise durch das AK-Land und macht Station in zehn Städten und Gemeinden.

Vier von fünf Künstlern, die zum ersten Mal mit dem Westerwälder Opernbus unterwegs sein werden, sind schon gemeinsam beim Westerwälder Opernwerk 2014 aufgetreten: Florentine Schumacher, Josy Santus, Nicolas Schouler und Hedayet Jonas Djeddikar.

"Spannend. Anders. Neu" lautet das Motto der Tour, die in diesem Jahr das Westerwälder Opernwerk der Jahre 2012 und 2014 ersetzt, für das laut den Organisatoren kein geeigneter Termin im Wissener Kulturwerk gefunden werden konnte. "Es ist zudem ein Geschenk zum 200. Geburtstag des Kreises", betonen die beiden Veranstalter, Sigrid Rosenberg-Schumacher und Heinz-Günter Schumacher (Eichelhardt). "Großartige Unterstützung haben wir bei den Verantwortlichen der Verbandsgemeinden und der Kirchen gefunden", ergänzen sie und freuen sich, dass alle Auftrittsorte schnell in trockenen Tüchern waren. Heißt: Eigentlich als Freiluft-Event geplant, stehen auch überdachte "Locations" zur Verfügung, sollte es regnen.

So werden die Künstler (die meisten von der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Frankfurt) zwischen Horhausen und Herdorf kleine klassische Konzerte mit einer Dauer von 20 bis 30 Minuten geben, ein professioneller Pianist sorgt für den musikalischen Part. Auftreten werden:

Florentine Schumacher (Sopran/ Eichelhardt): Seit ihrem 12. Lebensjahr erhält sie privaten Gesangsunterricht bei Sandra Isabell Steng. Ihre Ausbildung startete Florentine, die 1994 in Güstrow geboren wurde, im Fach Musical. Nach einiger Zeit stellte sie fest, dass ihre Stimme und ihre Leidenschaft dem klassischen Gesang gehören.

Tae Hwan Yun (Tenor/geboren in Seoul): Sein Gesangsstudium begann er 2008 an der University of Suwon Hwasung und schloss dieses 2014 mit dem Bachelor of Musik erfolgreich ab. Seit März 2015 studiert er an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Mannheim. Sein Hauptfach ist der Bereich Lied und Konzertgesang und Opernschule bei Prof. Katharina Dau.

Josy Santos (Mezzosopran/geboren in Bahia, Brasilien): Sie war Schülerin in Stimmtechnik und Repertoire der Sopranistin Marcia Soldi und ist Stipendiatin der Stiftung der Freunde der Hamburger Hochschule für Musik und Theater. Im Sommer 2016 bestand sie die Masterprüfung an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt mit Auszeichnung. Zurzeit hat sie ein Arrangement am Staatstheater Stuttgart.

Nicolas Schouler (Bariton/geboren Limburg): Er begann seine musikalische Ausbildung im Alter von acht Jahren bei den Limburger Domsingknaben. Mit 18 Jahren absolvierte er seine Ausbildung zum D-Chorleiter im Bistum Limburg und leitet seitdem Chöre im Kreis Limburg-Weilburg. Zunächst studierte er an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt im Studiengang Bachelor Gesang bei Prof. Berthold Possemeyer. Aktuell arbeitet er an seinem Master-Abschluss an der Musikhochschule in Köln.

Hedayet Jonas Djeddikar (Pianist/geboren in Basel): Er wuchs in Bonn auf. Früh erhielt er Klavierunterricht, später folgte auch Unterricht in Violine, Blockflöte und Oboe. Von der Bonner Pianistin Rose Marie Zartner gefördert, studierte er an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt bei Herbert Seidel. Während seines Studiums entdeckte er seine Liebe zur Liedgestaltung, angeregt vor allem durch den Unterricht bei Charles Spencer. So ließ er seinem Studium ein Aufbaustudium für Liedgestaltung und Kammermusik bei Rainer Hoffmann, Eugen Wangler und Bernhard Wetz folgen.

Der Eintritt ist frei. Die Künstler freuen sich über eine Spende.

Von unserem Redakteur Volker Held