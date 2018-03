Noch keine Lösung im Tarifkonflikt zwischen Vectus und GDL

Die Fronten sind verhärtet: Im Tarifkonflikt zwischen der Hessischen Landesbahn (HLB) und ihren Töchtern (dazu zählt auch die Vectus Verkehrsgesellschaft) auf der einen und der Gewerkschaft der Lokomotivführer (GDL) auf der anderen Seite herrscht nach wie vor Stillstand.

„Wir haben von der GDL keine Reaktion auf unser Angebot der Schlichtung erhalten“, sagt Horst Klein als einer von zwei Geschäftsführern von Vectus und in Personalunion auch Chef der Westerwaldbahn, „die sind alle abgetaucht.“ Seit Mittwoch vergangener Woche wird gestreikt, nachdem die GDL die Verhandlungen mit der HLB über die Entgeltgestaltung für gescheitert erklärt und ihre Mitglieder zu Arbeitsniederlegungen aufgefordert hatte.

Klein beziffert den wirtschaftlichen Schaden für Vectus mit bis zu 50 000 Euro pro Tag, „weil wir einen Bruttovertrag mit dem Auftraggeber haben und für ausgefallene Zugleistungen kein Geld erhalten.“ Inzwischen haben die Verantwortlichen beim Netzbetreiber Deutsche Bahn „Trassen abbestellt, um die Kosten zu senken. So müssen auch die Stellwerke zum Beispiel nicht besetzt werden“. Klein stuft die Ausfallquote der Züge im Westerwald zwischen „70 und 75 Prozent“ ein. Verbindungen zwischen Limburg und Koblenz, Limburg und Niederhausen sowie Wiesbaden und Niederhausen können laut Notfahrplan ( www.vectus-online.de), der auch noch am heutigen Dienstag gilt, beinahe komplett aufrechterhalten werden. Zwischen Altenkirchen und Au ersetzt ein Buspendeldienst im Zwei-Stunden-Takt die Fahrten der grün-weißen Triebwagen, der jedoch die Bahnhaltepunkte Geilhausen, Hohegrete und Kloster Marienthal nicht bedient.

Trotz des Appells Kleins, „an den Verhandlungstisch zurückzukehren“, lässt die GDL weiterhin ihre Muskeln spielen. „Wir warten auf ein Verhandlungsangebot“, erklärt Alfred Schumann als Vorsitzender des GDL-Bezirks Frankfurt, der den „schwarzen Peter“ der Gegenseite zuschiebt: „Ein Schlichter braucht Zeit, und die HLB will auf Zeit spielen. Das sehen wir nicht so. Wir wollen das Problem nicht noch Monate weiterschieben. Wir verhandeln jetzt seit über zwei Jahren mit entsprechenden Unterbrechungen.“ Ein baldiges Ende des Streiks sieht Schumann deswegen derzeit nicht. Vectus hingegen scheint nicht unbegrenzt Zeit zu haben. „Hoffentlich erkennt die GDL bald, dass sie mit dem Streik den Betrieb kaputt macht“, meint Klein. Irgendwann sei das Eigenkapital nämlich aufgebraucht.