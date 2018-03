Niederfischbach mit Neubeginn beim Sportabzeichen

Aus unserem Archiv

Niederfischbach

Nach einem Jahr Pause ist in Niederfischbach im vergangenen Jahr wieder die „Föschber Dorfolympiade 2017“ über die Bühne gegangen. 2016 hatten die Sportvereine pausiert, weil sich der TV 66 Niederfischbach auf sein Jubiläum zum 50-jährigen Bestehen konzentriert hatte. Der Neuanfang ist geschafft – 27 Aktive haben das Sportabzeichen in Gold, Silber und Bronze abgelegt. Sie wurden am Freitagabend im Vereinsheim des TuS Germania Fischbacherhütte geehrt. Als dritter Verein mit an Bord beim Sportabzeichen ist der SV Adler Niederfischbach. Allerdings dieses Mal nur mit zwei Aktiven. Gefehlt hat der Hobbyclub Harbach. Das Engagement in den Vereinen für das Sportabzeichen hängt von einzelnen Personen ab.