Niederfischbach feiert Kirmes

Die Kirmesjugend von Niederfischbach. Foto: Sabrina Fuchs

Niederfischbach – Bei Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke feiern Tausende Menschen in Niederfischbach vier Tage lang die größte Straßenkirmes in der Region.

Neben dem Kirmesmensch, der ebenso zum festen Bestandteil gehört, wie die Kirche(n) im Dorf, sorgte bei der Eröffnung vor allem die Kirmesjugend für Freude. Die 18 jungen Leute von U.N.S. (Unterhaltung und Spaß in Niederfischbach – nur mit vertauschten Buchstaben) im Alter von 24 bis 33 Jahren sind nicht nur für die Organisation der vier Tage verantwortlich, nein, sie basteln vor allem auch den Kirmesmensch, der an „Maatdeesdisch (Marktdienstag) öffentlich verbrannt wird. Damit sind stellvertretend auch die Sünden, die an dem verlängerten Wochenende begangen wurden, im Winde verstreut. Die Kirmes dauert bis Dienstag an. Höhepunkt am Montag ist das Höhenfeuerwerk um 22 Uhr.