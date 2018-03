Neujahrskonzert in St. Ignatius: Gelungene Besinnung auf die frohe Botschaft

Es war nicht einfach. Nein, es war für die Besucher des großen Neujahrskonzerts in St. Ignatius tatsächlich nicht ganz einfach, sich in diesen Tagen, die schon von Frühlingssehnsucht und karnevalistischem Tätärä geprägt sind, noch einmal auf das Wunder der frohen Botschaft zu besinnen. Und doch dauerte es im Grunde nur wenige Minuten, bis er wieder aufschimmerte, der Zauber der Weihnachtstage.

Einen zauberhaften Anblick bot Harfenistin Emilie Jaulmes, die solistisch, aber auch mit Hornisten Michael Nassauer (l.) und Posaunisten Matthias Nassauer musizierte. Foto: hilg

Dies war zweifelsfrei der Verdienst der Ausführenden, die nur das Beste fürs opulente Programm ausgewählt hatten. Da gab es zum einen das Vokalensemble Betzdorf, das mit nur knapp zwei Händen voller Sänger weite Strecken des Konzertes bestritt und zunächst mit „Königsliedern“ von J.H. Hopkins und Peter Cornelius aufwartete – hier mit kleinem Schlagwerk und den chorinternen Solisten Burkhard Fuchs, Dieter Link und Patrick Kölzer, dort mit der stimmgewaltigen Kirchener Sopranistin Kate Schmitt-Healey. Im Verlauf steigerte sich das Niveau des Ensembles dann erheblich.

Mit „Tochter Zion“ verabschiedeten sich das Betzdorfer Vokalensemble, „Bel Canto Mudersbach“, die vier Solisten, Organist Franz-Josef Faßbender und Gesamtleiter Luis Perathoner von ihrem begeisterten Publikum. Fotos: Julia Hilgeroth-Buchner Foto: hilg

So wurde das ausgelagerte Doppelquartett seiner hohen künstlerischen Verantwortung bei Mendelssohns achtstimmigen Motetten „Frohlocket ihr Völker auf Erden“ und „Jauchzet dem Herrn, alle Welt“ rundum gerecht, während das Gesamtensemble mit Alessandro Scarlattis „Exsultate Deo“, Giovanni Paisiellos „Magnificat in G-Dur“ oder Gabriel Faurés „Cantique de Jean Racine“ ein Zeugnis tadelloser Probenarbeit und Stimmbildung ablieferte. „Bel Canto Mudersbach“ hatte hingegen nicht nur den Klassiker „O holy night“ im Gepäck, der engagierte Chor nahm das Publikum auch mit in die Weihnachtswelt des Engländers John Rutter. „Candlelight Carol“ oder „Angel's Carol“ gerieten zur Himmelsmusik, und das lag nicht zuletzt am Star des Nachmittags – an der hinreißenden Emilie Jaulmes.

Mal als Solobegleitung der Chöre unter Gesamtleiter Luis Perathoner, mal im Verbund mit Posaunist Matthias Nassauer und Hornist Michael Nassauer, spielte sich die Soloharfenistin der Stuttgarter Philharmoniker die Finger wund. Das tat sie allerdings mit einer Grazie, dass den Zuhörern ganz warm ums Herz wurde. Begann ihr erster Block noch mit „Easy Listenings“ wie „What a wonderful world“, so wurde spätestens beim „Blumenwalzer“ aus Tschaikowskys „Nussknackersuite“ in Originallänge offenbar, was für ein Goldstück da an Bord war. Souverän eskortiert von den Gebrüdern Nassauer – beide Meister eines stolzen, herrschaftlichen Tones – machte Jaulmes natürlich auch die Sonaten von Telemann und Dauprat zu Glanzpunkten. Zum Finale gab es dann „Tochter Zion“ für alle Beteiligten – auch für den wackeren, bescheidenen Organisten Franz-Josef Faßbender. Vor dem Hintergrund, dass sich der Charakter der salbungsvollen Bedächtigkeit durch fast alle Beiträge des Programms zog, geriet das Konzert vielleicht eine Spur zu lang. Die hervorragende Leistung der Mitwirkenden glich dies jedoch mühelos aus. Die Werkauswahl begeisterte die Zuhörer im Moment der Darbietung, führte aber auch zu einem viel nachhaltigeren Ergebnis: Sie brachte die Hoffnung mit sich, dass das neue Jahr im Angesicht der Liebe Gottes und des Kindes in der Krippe segensreich sein möge.

Von unserer Mitarbeiterin Julia Hilgeroth-Buchner