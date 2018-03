Neujahrsempfang in Rosenheim: Gemeinde hat Trägerschaft des Friedhofs übernommen

Aus unserem Archiv

Rosenheim

Mit einem Glas Sekt stoßen Vertreter der Vereine, Ehrenämtler und die Geistlichkeit in Rosenheim auf ein gutes, neues Jahr an. Schon seit vielen Jahren treffen sie sich Anfang Januar im Bürgerhaus, um sich auszutauschen und den Jahreskalender in gemütlicher Atmosphäre, bei Getränken und belegten Brötchen, zu besprechen.