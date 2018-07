Der neue Wirtschaftsförderer und Bauamtsleiter der Verbandsgemeinde Kirchen, Tim Kraft, hat seine Arbeit aufgenommen. Dass er als Ansprechpartner in allen Fragen seines Ressorts bereit steht, das spricht sich langsam herum: So wie das Bürgerbüro der VG im Rathaus als Servicestelle für die Menschen da ist, so ist die Wirtschaftsförderung für die Unternehmen da. „Wir fungieren als Unternehmensservice“, sagt Kraft, „aber nicht nur in den Räumen der Verwaltung, sondern auch vor Ort bei den Betrieben.“

Aus diesem Grund besucht er regelmäßig die Unternehmen. „Hierbei geht es vor allem um das persönliche Kennenlernen, das trotz aller digitalen Möglichkeiten immer noch im Vordergrund stehen muss“, erklärt Kraft. ...

Lesezeit für diesen Artikel (381 Wörter): 1 Minute, 39 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.