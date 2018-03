Neuer Komfort im Gerätehaus der Feuerwehr

Die Feuerwehrleute des Löschzugs III (Derschen, Emmerzhausen, Mauden) der Verbandsgemeindefeuerwehr Herdorf-Daaden haben am Samstagnachmittag mit ihren Kameraden und einigen Besuchern offiziell den Anbau des Gerätehauses in Derschen eingeweiht.

Foto: carolin Raab

Von unserer Mitarbeiterin Carolin Raab

Seit März 2016 sind dort auf zwei Etagen unter anderem neue Umkleideräume und eine Werkstatt entstanden. Außerdem wurde eine modernere Heizungsanlage installiert. Die Feuerwehrleute des Löschzugs und teilweise auch deren Angehörige hatten tatkräftig bei den Bauarbeiten mitgewirkt. Wehrführer Maik Heuchel umschrieb in einer Ansprache das Engagement der zahlreichen Helfer mit einem Bibelzitat: "Durch Weisheit wird ein Haus gebaut und durch Verstand erhalten." Die Arbeiten waren Mitte September abgeschlossen worden.

Auch der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Herdorf-Daaden, Wolfgang Schneider, zeigte sich mit dem Ergebnis zufrieden. Den Anbau des Gerätehauses bezeichnete er als "gutes Werk" und lobte die Motivation und das Engagement der Feuerwehrmänner und -frauen. Matthias Theis, Wehrleiter der Verbandsgemeinde, betonte, wie dringend notwendig die Bauarbeiten insbesondere an den Sanitäranlagen des Gerätehauses gewesen seien: "Im Winter ist uns meistens die Wasserleitung eingefroren."

Heuchel, Schneider und Theis dankten außerdem den verschiedenen Firmen und Helfern, die an dem Projekt beteiligt waren, ausdrücklich für ihren Einsatz. Nach den Ansprachen übergab Schneider den Schlüssel des Gerätehauses symbolisch an den Löschzug. Im Anschluss verlieh der VG-Chef das silberne Feuerwehrehrenzeichen an Wehrführer Maik Heuchel für dessen 25-jährige aktive Tätigkeit bei der Feuerwehr.

Nach dem offiziellen Teil des Festes feierten Feuerwehrangehörige und Besucher den Nachmittag über bei Kaffee und Kuchen gemeinsam die Einweihung des Anbaus. Für die Gäste bestand dabei außerdem die Möglichkeit, die Räume des Gerätehauses zu besichtigen.