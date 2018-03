Neuer Kalender bietet Überblick über alles, was 2018 los ist in Mudersbach

Aus unserem Archiv

Mudersbach

Unter dem Motto „Mach mit!“ ist pünktlich zum Jahreswechsel der Mudersbacher Veranstaltungskalender für das soeben eingeläutete Jahr 2018 erschienen – der mittlerweile zwölfte seiner Art. Dabei scheint dieser Slogan auf dem auffällig blauen 18-Seiten-Heft, das in einer Auflage von 1000 Stück gedruckt wurde, beinahe schon unnötig zu sein: Denn an der Vielfalt der angebotenen Veranstaltungen, die von den örtlichen Vereinen im Jahresverlauf organisiert werden, sieht man auf einen Blick, dass es in Mudersbach wirklich eine tolle dörfliche Gemeinschaft gibt, bei der offensichtlich schon wirklich viele „mitmachen“.