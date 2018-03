Neue Pfarrerin für Krankenhäuser

"Nahe bei den Menschen – Kirchen mitten in der Welt“, so charakterisiert Superintendentin Andrea Aufderheide vom Evangelischen Kirchenkreis Altenkirchen die Arbeit der Krankenhaus-Seelsorge. Für diesen wichtigen Arbeitsbereich hat der Kirchenkreis seinen Personaleinsatz aufgestockt.

Gruppenbild mit Mann (von links): Superintendentin Andrea Aufderheide, Pfarrer Albert-Werner Zeidler, Pfarrerin Jutta Braun-Meinecke und Pfarrerin Dorothea Krüger-Sandmann.

Altenkirchen/Wissen – "Nahe bei den Menschen – Kirchen mitten in der Welt“, so charakterisiert Superintendentin Andrea Aufderheide vom Evangelischen Kirchenkreis Altenkirchen die Arbeit der Krankenhaus-Seelsorge. Für diesen wichtigen Arbeitsbereich hat der Kirchenkreis seinen Personaleinsatz aufgestockt.



Pfarrerin Dorothea Krüger-Sandmann übernahm im August mit einem Dienstumfang von 50 Prozent die Krankenhausseelsorge im DRK-Krankenhaus Altenkirchen und im St. Antonius-Krankenhaus in Wissen. In einem Festgottesdienst in der Altenkirchener Christuskirche wurde sie nun offiziell in ihr neues Amt eingeführt. Neben Kollegen der heimischen Pfarrerschaft und des Kreissynodalvorstandes waren auch ehemalige Weggefährten und die für den rheinischen Konvent der Krankenhausseelsorger zuständige Pfarrerin Dörthe Lahann anwesend. Bei der anschließenden Feier im Evangelischen Gemeindezentrum waren Vertreter des DRK-Krankenhauses Altenkirchen und des St.-Antonius-Krankenhauses in Wissen dabei.

„Pfarrerin Krüger-Sandmann ist bei uns schon angekommen, das ist vielfach spürbar“, resümierte Pflegedienstleiterin Barbara Groth (Altenkirchen). Gudrun Kuchheuser (Wissen) hatte einen „Engel“ mitgebracht. Die Vakanz in der Krankenhausseelsorge sei „schmerzhaft“ gewesen. Dass Krankenhaus-Seelsorge nur in Netzwerken funktioniert, verdeutlichten viele Ansprachen. Ökumenische Kollegen wie Gemeindepfarrer Bruno Nebel (Altenkirchen) und Pastoralreferent Thomas Buballa (Krankenhaus Altenkirchen), Patientenfürsprecherin Anka Seelbach, die „Grünen Damen“ und die für das Kirchener Krankenhaus zuständige Pfarrerin Jutta Braun-Meinecke sowie Presbyterin Christa Hillmer für die Kirchengemeinde Altenkirchen begrüßten Krüger-Sandmann ebenfalls, die sich in ihrem neuen Wirkungsfeld bereits gut aufgehoben fühlt.

Gleichzeitig wurde in dem Gottesdienst, der von der Kantorei (Leitung: Martin Wanner) und Organistin Annette Rossbach musikalisch gestaltet wurde, Gemeindepfarrer Albert-Werner Zeidler (Altenkirchen) aus dem Arbeitsbereich Krankenhausseelsorge verabschiedet. Aus dem Altenkirchener Umfeld und von Superintendentin Andrea Aufderheide für den Kirchenkreis gab es zahlreiche Dankesworte an Zeidler.

Dieser bedankte sich vor allem bei seinem ehemaligen Gemeindekollegen Martin Gerhards und den ehemaligen und aktiven Krankenhausleitungen und Mitarbeiten. Ganz besonders aber beim Besuchsdienst „Grüne Damen“, vor allem dem Ehepaar Braun für deren „Anschub- und Dauerdienst“.

Seit 1987 hatte Zeidler im Rahmen seines Gemeindedienstes im Altenkirchener Krankenhaus eine umfassende Krankenhausseelsorge installiert, sie in ökumenischer Breite „gelebt“, Netzwerke aufgezogen und auf Zukunft angelegte Projekte initiiert. Zudem entwickelten sich unter seinem Wirken der Besuchsdienst und Einrichtungen wie ein Andachtsraum.