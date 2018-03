Naurother "Hondach": Wild verkleidete Gesellen treiben ihr Unwesen

Aus unserem Archiv

Nauroth

Wie seit eh und je lebten am Samstag wieder alte dörfliche Neujahrsbräuche in Nauroth auf. „Am ersten Samstag des Jahres ist Hondach – der Nationalfeiertag für uns Nauerter“, hieß es wie aus einem Munde zum Auftakt des geselligen Spektakels. 48 zuweilen finster dreinschauende, zwar mit rauer Schale, aber mit sanftem Gemüt gesegnete Dorfburschen zogen gemäß jahrhundertealter Tradition wild entschlossen von Haus zu Haus, um möglichst allen rund 1200 Ortsbewohnern ein zünftiges „Prosit Neujahr“ zu überbringen. Rustikal verkleidet, etwa als Mönch, Polizist, Handwerksbursch, Wikinger oder Elch und Einhorn, zogen alle an einem Strang.