Naturschutzinitiative: Kein Platz für weitere Windräder

Wenige Wochen ist es her, dass die RZ über den Stand der Dinge in Sachen Windkraft in der Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf berichtete. Tenor: Strengere Vorgaben des Landes lassen die Projekte auf der Hachenburger Höhe, dem Hohenseelbachskopf und dem Höllenkopf mehr denn je mit einem Fragezeichen versehen. Dass der Verein Naturschutzinitiative die Windräder dort (und nicht nur die) ablehnt, dürfte kaum überraschen. Im RZ-Gespräch verdeutlichen der Landesvorsitzende Harry Neumann und die beiden Länder- und Fachbeiräte Gerhard Bottenberg und Ernst-Gerhard Borowski, warum die angedachten Standorte im Kreis aus ihrer Sicht für die Windenergienutzung tabu sein sollten.

Weitere Windkraftanlagen im AK-Land? Nach Ansicht der Naturschutzinitiative gibt es im Kreis keine geeigneten Standorte.

Foto: Archiv RZ

Hachenburger Höhe und Kahlenberg (Herdorf/Biersdorf): Für Harry Neumann steht fest: „Nach den künftig geltenden Mindestabständen geht dort in Sachen Windkraft gar nichts.“ Es sei völlig unverständlich, dass die Firma BayWa ihre Pläne dort weiterverfolgt, obwohl dies „ganz offensichtlich sinnlos ist“. Als haltlos bezeichnet Neumann die Darstellung der Projektierer, wonach noch keine abschließenden Artenschutzgutachten vorlägen. Das Waldareal rund um Herdorf und Daaden sei längst umfangreich untersucht worden und als Teil des Vogelschutzgebiets Westerwald nicht nur ein wichtiger Korridor für Zugvogelschwärme, sondern vor allem Heimat gleich mehrerer geschützter Arten wie Rauhfußkauz, Schwarzstorch, Wespenbussard oder Rotmilan.

Und dann ist da ja noch das Haselhuhn: Laut Gerhard Bottenberg liegen eindeutige Nachweise dafür vor, dass es auf den Höhen zwischen Heller und Daade eine der wichtigsten Vorkommen der Unterart Rhenana gibt. Diese gilt unter Experten als bedrohteste Vogelart Europas. „Wir sollten uns endlich dazu bekennen, dass wir so eine Rarität hier bei uns haben“, sagt Bottenberg. Er ist der Auffassung, dass das Vogelschutzgebiet Westerwald in seiner Bedeutung noch hochgestuft werden müsste. Windkraftanlagen und der dafür erforderliche Wegebau im Wald müssten in jedem Fall unterbleiben. „Angesichts der weitgehend verbauten Flusstäler bei uns ist es wichtig, dass es Korridore gibt, die die Populationen hier mit denen im Siegerland und im südlichen Sauerland verbinden“, so Bottenberg.

Neben dem Naturschutz führt Bottenberg aber noch einen anderen Aspekt an: „Das gesamte Gebiet ist übersät mit Zeugen einer 2500-jährigen Bergbaugeschichte.“ In diese Wälder mit Windrädern hineinzugehen grenze schon an „Kulturbarbarei“, schimpft er.

Hohenseelbachkopf (Daaden/ Herdorf): Hohe Biodiversität, wichtige Verbindungsachsen: Die Feststellungen für die Hachenburger Höhe und den Kahlenberg gelten nach Meinung der Naturschützer freilich auch für den nur einen Steinwurf weiter östlich gelegenen Hohenseelbachskopf. Dort gebe es auf nordrhein-westfälischer Seite sogar einen Managementplan der Forstverwaltung Siegen-Wittgenstein mit Schutzmaßnahmen für das Haselhuhn – doch leider ende das Engagement an der Landesgrenze, klagt Neumann: „Es fehlt nach wie vor eine länderübergreifende Abstimmung und Steuerung. Eigentlich müsste es einen Masterplan für ganz Deutschland geben.“

Abgesehen von den naturschutzfachlichen Gründen seien die beiden geplanten Windräder auf dem Hohenseelbachskopf aber allein schon deshalb nicht genehmigungsfähig, da sie gegen das neue Ziel der Raumordnung verstoßen, wonach künftig mindestens drei Anlagen an einem Standort konzentriert werden müssen, sagt die Naturschutzinitiative: „Dies ist aber hier aufgrund der Flächenkulisse gar nicht möglich.“

Emmerzhausen: Von dem Plan, drei Windräder auf einem gemeindeeigenem Terrain im Bereich von Silbersee und Höllenkopf zu errichten, hat sich Emmerzhausen quasi schon verabschiedet. Nach den neuen Landsvorgaben wäre der Abstand zur Wohnbebauung (rund 800 Meter) nunmehr zu gering, zudem dürften die Nähe zum Nationalen Naturerbe Stegskopf und der Vogelschutz im Natura-2000-Gebiet das Vorhaben durchkreuzen. Zurecht, wie Neumann befindet. Das fragliche Areal sei eine „kleine Insel, umgeben von Schutzgebieten“ und der Höllenkopf als Teil des Naturerbes „einer der schönsten Aussichtsberge des gesamten Westerwaldes. Dieses einzigartige Landschaftsbild gilt es zu erhalten“.

Landschaftsschutz und Vogelschutz sind nach Auffassung der Naturschutzinitiative ebenfalls Ausschlussgründe für Windkraft auf dem Hümmerich zwischen Gebhardshain und Mittelhof. „Der gesamte Westerwald zählt zu den Top 10 der Rotmilangebiete in ganz Deutschland“, sagt Neumann, „und der Hümmerich ist dabei noch mal ein besonderes Dichtezentrum für diese Art, für die ohnehin noch zu wenig getan wird.“ Aber auch andere geschützte Vogelarten seien dort zu finden. Gleiches gelte für das Gebiet zwischen Elkenroth, Nauroth und Rosenheim. Das Neunkhausener Plateau mit dem Elkenrother Weiher habe eine immens wichtige Bedeutung für heimische Arten sowie für Zugvögel.

Eine klar ablehnende Haltung hat die Initiative auch gegenüber den bereits im Bau befindlichen Windkraftanlagen zwischen Friesenhagen und Freudenberg. „Da wird der gesamte Wildtierkorridor für das Haselhuhn dichtgemacht. Das geht gar nicht“, sagt Neumann. Über einen Anlieger vor Ort laufe ein Eilantrag mit dem Ziel, dass die Bauarbeiten auf den Knippen umgehend eingestellt werden.

Der Naturschutzinitiative geht es aber nach eigenem Bekunden nicht nur um den Schutz der Vögel. „Der Erhalt von Landschaftsbildern ist für uns was ganz kostbares, auch als Lebenselixier für den Menschen“, betont Neumann. Er findet es geradezu paradox, „dass wir in die weite Welt fliegen, um schöne, unverbaute Landschaften zu sehen – und hier bei uns machen wir sie kaputt“. Hinzu komme, dass die Windkraft aktuell nicht in der Lage sei, „ein Industrieland wie Deutschland hinreichend mit Energie zu versorgen“. Zwar stellten freilich auch die Nutzung von Kohle und Gas Eingriffe in die Natur dar. „Unser Ziel muss es aber sein, einen Mix zu finden, der am wenigsten eingreift. Wir müssen auf moderne Gaskraftwerke setzen und vor allem müssen wir mehr als bisher noch Energie einsparen.“

Von unserem Redakteur Daniel Weber