Die närrische Saison in Herdorf kann losgehen: Die neue Tollität der Karnevalsgesellschaft Herdorf steht in den Startlöchern. Am Samstag wurde Prinz Steffen I. aus dem Hause John bei der großen Prinzenparty im Knappensaal offiziell vorgestellt. Er wird Nachfolger von Nathalie I. (Köhler), die auf der Party zum letzten Mal als Prinzessin in den Saal einzog, um mit der Herdorfer Narrenschar die vergangene Session Revue passieren zu lassen.

Von Abschiedsschmerz war aber kaum etwas zu spüren: Prinzessin „Lilli“, fröhlich wie eh und je, bedankte sich bei ihrem Team für die Unterstützung und das häufige „Durchmachen“ während der erlebnisreichen ...

Lesezeit für diesen Artikel (347 Wörter): 1 Minute, 30 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.