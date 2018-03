Narren außer Rand und Band: An Sieg und Wied wird ausgelassen gefeiert

17 von 20

Scheuerfeld. Nicht lange verteidigen konnte am Altweibermorgen Ortsbürgermeister Harald Dohm das Gemeindehaus in Scheuerfeld. Er hatte keine Chance gegen die Übermacht der FWG-Volkstanzgruppe, der Abordnung des KV Scheuerfeld mit seinen Tollitäten und den Kindern der Grundschule und Kindertagesstätte. Zwar war ihm VG-Bürgermeister Bernd Brato zur Hilfe geeilt, aber im Nu war das Gemeindebüro in Narrenhand. Obermöhne Marita Keuser-Schaefer nahm in ihrer „Eroberungsrede“ die vielen Bauaktivitäten in der Ortsgemeinde aufs Korn: „Wie hieß der Slogan bloß? Ach ja, wir kleckern nicht, wir sind schon groß! Dagegen sind die Betzdorfer arme Hunde, die machen Reklame für die blaue Stunde!“ Die in bezaubernden original Hawaii-Kleidern gehüllten FWG-Frauen überreichten beiden Bürgermeistern Baströcke und Blumenketten und forderten sie bei ihrem Showtanz zum Mittanzen auf.

Foto: Regina Brühl