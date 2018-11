Das lange Zeit streng gehütete Geheimnis der Karnevalsgesellschaft Altenkirchen, wer Nachfolger der scheidenden Karnevalsprinzessin Sabine I. wird, wurde am Freitagabend in der voll besetzten und in den Vereinsfarben Rot und Weiß geschmückten Wiedhalle in Neitersen vom neuen Sitzungspräsidentenduo Jörg Witt und Detlef Cyranek gelüftet. Zukünftiger Prinz Karneval der Kreisstadt ist der 37-jährige Christian I. (Bergk).

Der selbstständige Kfz-Sachverständige aus Sörth, dessen familiäre Wurzeln in Helmenzen liegen, ist ein echter Newcomer. 2016 in die KG eingetreten, wurde er sofort Mitglied des Elferrates und nun zum Karnevalsprinz ...

Lesezeit für diesen Artikel (243 Wörter): 1 Minute, 03 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.