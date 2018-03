Nachruf: Seine Sprachbegabung führte ihn einst zu Sinti und Roma

Er ist vielen Menschen in Herdorf gut in Erinnerung geblieben, obwohl er schon lange nicht mehr im „Städtchen“ lebte. Er wirkte fernab von Westerwald und Siegerland, unter anderem in Portugal: Bereits im Dezember ist der Sinti- und Roma-Seelsorger Pater Hans-Josef Klein gestorben. Der engagierte Geistliche, den viele in Herdorf als den „Zigeunerpfarrer“ kannten, wurde 79 Jahre alt und starb im ordenseigenen Pflegeheim der Johannes-Missionare in Braunshardt bei Weiterstadt. Heinz Käppel aus Herdorf sammelte die wichtigsten Meilensteine des Lebenswegs von Pater Hans-Josef Klein.

Foto: privat

Geboren wurde Klein am 7. Juli 1938 in Herdorf als Sohn von Paul Klein und Maria geb. Stüber. Er besuchte bis zur mittleren Reife das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium in Betzdorf. Anschließend ging er an das Rhabanus-Maurus-Gymnasium in Mainz – weil er sich bereits entschlossen hatte, Priester zu werden – und machte dort auch 1957 das Abitur. Nach Eintritt in den Orden der Johannes-Missionare 1958 und Ablegung der Gelübde studierte er Theologie und Philosophie. Dem Orden – die „Missionare vom Hl. Johannes dem Täufer (lateinisch: Missionarii Sancti Ioannis, Ordenskürzel: MSJ) sind auch als Leutesdorfer Missionare bekannt – geht es unter anderem darum, Nichtsesshaften und entlassenen Strafgefangenen bei der Resozialisierung zu helfen.

Im Jahr 1963 wurde der Herdorfer Katholik in Mainz zum Priester geweiht. Anschließend erweiterte Pater Klein seine Studien in Pädagogik und Germanistik. 1964 bis 1971 sandte ihn der Orden in die Mission nach Gouveria in Portugal, wo er als Lehrer und Präfekt am Gymnasium des Ordens tätig war. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland wirkte er zwischen 1972 und 1987 nach abgelegtem Pfarrexamen als Pfarrer in Weiterstadt im Kreis Darmstadt.

Ab 1988 war Pater Klein Nationalseelsorger der Sinti, Roma und verwandter Gruppen. Seine Sprachbegabung und Reisefreudigkeit prädestinierten ihn geradezu zum Seelsorger des fahrenden Volkes. Er sprach neben Latein Portugiesisch, Englisch, Französisch und Spanisch. Wegen seiner angeschlagenen Gesundheit kehrte er allerdings 2002 ins Mutterhaus der Johannes-Missionare nach Leutesdorf am Rhein zurück. In der dortigen Pfarrgemeinde war er als Aushilfe (Kooperator) und im Mutterhaus Johanneshöhe als Exerzizien- und Novizenmeister tätig. Ab 2008 war Pater Klein pflegebedürftig und lebte bis zu seinem Tod am 13. Dezember 2017 im ordenseigenen Pflegeheim in Braunshardt bei Weiterstadt.

Trotz seiner Krankheit indes hatte der Pater noch 2013 in seiner Heimatpfarrei Herdorf das Goldene Priesterjubiläum feiern können. Heinz Käppel erinnert sich gut an den verstorbenen Pater: „Wenn er auch weit in der Welt herumgekommen ist, so hat er doch nie den Kontakt zu seiner Heimatstadt Herdorf abreißen lassen. Der Verlust trifft die Geschwister sowie die Ordensgemeinschaft der Johannes-Missionare, denen er fast 55 Jahre in gewissenhafter Treue angehörte.“ Die Beisetzung fand nach dem feierlichen Requiem in Leutesdorf auf dem Klosterfriedhof Johanneshöhe statt. Peter Seel