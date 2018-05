Nachlese von Peter Seel: Vom Schilderwald und einer Jahrhundertbaustelle

Auf geht's in den Betzdorfer Schilderwald!“ Das werden so manche Autofahrer vielleicht demnächst sagen, wenn sie sich auf den Weg über die Umleitungsroute(n) durch die Sieg-Heller-Stadt machen.

Peter Seel.

So viele Schilder! Denn ab der zukünftigen Baustelle an der Kreuzung von Steinerother Straße und Tiergartenstraße, wo bekanntlich ab 7. Mai die Brücke über die Bahn saniert und komplett gesperrt wird – ab hier stehen auf der ganzen Umleitungsroute durchs Rainchen, an Friedhof, Stadion, Gäulenwaldstraße bis nach Bruche und zur B 62 hin jede Menge Schilder an den Fahrbahnrändern, mit denen das Parken dort verboten wird. So sollen die erwarteten umgeleiteten Blechlawinen ungestört durchrollen können, ohne von wild parkenden Anwohnern aufgehalten zu werden. Dabei wäre es ja zu verstehen, wenn alle 300 Meter ein solches Schild stünde – aber die Mannen vom Landesbetrieb Mobilität aus Diez haben ganze Arbeit geleistet: Man sieht vor lauter Parkverbotsschildern fast die Straße nicht mehr! Gefühlt alle 50 Meter fällt einem beim Vorbeifahren ein solches Zeichen auf. Die Stadt sollte noch vier oder fünf weitere davon in Diez beantragt – dann kommt Betzdorf ins Guinnessbuch der Rekorde.

Ohne jeden Vertreter! Apropos Dauerbaustelle Bahnbrücke Steinerother Straße: Im Betzdorfer Rathaus wurden ja dieser Tage die mit Spannung erwarteten Details zur Brückensperrung vorgestellt. Wohl um die Bedeutung der kniffligen, mehrmonatigen Baustellen zu unterstreichen, war vom LBM Diez die komplette „erste Garde“ der Behördenmitarbeiter erschienen – mit Dienststellenleiter Lutz Nink an der Spitze. Und die gaben sich wirklich alle Mühe zu zeigen, dass sie persönlich alles geben werden, damit Betzdorf nicht im kriechenden Verkehrschaos untergeht. Vom „Gastgeber“ indes, sprich von Seiten der Stadt oder der Verbandsgemeinde, war beim Pressetermin niemand dabei: Bürgermeister Bernd Brato, hieß es, weile im Urlaub. Und auch ein Stellvertreter, Beigeordneter, Abteilungsleiter, vierter Vertreter des Vertreters – niemand war da. Man kann's ja verstehen: Eine Brückensperrung ist bei den Leuten in etwa so beliebt wie Fußpilz. Und wer will damit schon in die Zeitung...?

Neues Bahnabenteuer: Und noch mal Betzdorfer Brückenbaustelle: Wegen der Sperrung werden in Kürze auch die Schulbusse aus dem Gebhardshainer Land nicht mehr in die Stadt hin-einfahren können. Doch zu früh gefreut, liebe Schüler: Sechs Monate schulfrei gibt's deshalb natürlich nicht! Stattdessen dürft ihr demnächst mit der Bahn zur Schule fahren. Immerhin mal was anderes.

Die Tücken der Technik: Nun was ganz anderes: Wer bei der Zeitung ist, dem wird mitunter unterstellt, mehr zu wissen als der Rest der Bevölkerung. Ist ja auch nicht so ganz verkehrt, schließlich braucht man als Journalist von allem ein gesundes Halbwissen. Trotzdem konnten wir einem Polizeibeamten neulich leider nicht weiterhelfen, der von uns wissen wollte, wo er eventuell eine verloren gegangene Meldung im Presseportal der Polizei wiederfinden könnte. Kurz: Der arme Beamte musste alles neu schreiben. Als die Pressemitteilung uns dann erreichte, verstanden wir auch den Grund seiner Verzweiflung: Satte sechs Meldungen wollten neu verfasst werden. Vermutlich hat er es deshalb zur Sicherheit gleich zwei mal geschickt...

Wie weiland Martin... Das geschriebene Wort – auch in Katzwinkel ist uns dazu in dieser Woche etwas aufgefallen. Genauer gesagt waren es zwei Worte, nämlich Vor- und Zuname des zu wählenden Ersten Ortsbeigeordneten. Da zeigt sich mal wieder: Gute Vorbereitung ist alles! Da man sich offensichtlich bereits im Vorfeld auf einen Kandidaten geeinigt hatte und auch in der Ratssitzung kein zweiter Kandidat urplötzlich aus der Deckung sprang, stand auf den Wahlzetteln lediglich eine einzige Person, plus der Möglichkeit „Ja“ oder „Nein“ anzukreuzen. Doch selbst, wenn noch ein zweiter Kandidat aufgetaucht wäre – auch darauf hätten die Verwaltungsmitarbeiter sicher schnell reagieren können. Glückwunsch übrigens an den neuen Ersten Ortsbeigeordneten Hubert Becher, der mit 100 Prozent gewählt wurde – wie weiland Martin Schmidt.