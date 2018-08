Nachlese von Daniel Weber: Von fehlenden Verbindungen und verbindenden Präsenten

Aus unserem Archiv

Das Sommerloch gehört seit eh und je zu den größten Bürden des Journalisten. In den Wochen, in denen die Themen nicht unbedingt auf der Straße liegen, weil selbige vollgestopft sind mit Autos auf Urlaubsreise, ist mehr denn je Kreativität gefragt. Schließlich möchten Sie, lieber Leser, auch in der Ferienzeit gut informiert und unterhalten werden.