Nach stundenlangem Nervenkrieg: Bewaffneter in Siegen gibt auf

Nach stundenlanger Nervenprobe hat sich in Siegen ein schwer bewaffneter 28-Jähriger der Polizei ergeben. Der Mann hatte zunächst bei einer Polizeikontrolle in die Luft geschossen und war mit den Dienstwaffen der Polizisten in seine Wohnung geflohen. Das Haus war dann stundenlang umstellt. Bei der Festnahme hat sich der Tatverdächtige leicht verletzt. Im Anschluss wird die Wohnung des Siegeners mit Sprengstoffspürhunden nach Waffen und anderen Beweismitteln durchsucht.

Siegen – Nach stundenlanger Nervenprobe hat sich in Siegen ein schwer bewaffneter 28-Jähriger der Polizei ergeben. Der Mann hatte zunächst bei einer Polizeikontrolle in die Luft geschossen und war mit den Dienstwaffen der Polizisten in seine Wohnung geflohen. Das Haus war dann stundenlang umstellt.

Unblutiges Ende eines der größten Einsätze in Siegen in den vergangenen Jahren: Der Mann, der von der Polizei in einem Ermittlungsverfahren gesucht worden war, hat am Mittwochabend um 18.19 die Waffen gestreckt und schließlich aufgegeben. Bei der Festnahme hat sich der Tatverdächtige leicht verletzt. Im Anschluss wird die Wohnung des Siegeners mit Sprengstoffspürhunden nach Waffen und anderen Beweismitteln durchsucht.

Zuvor hatte die Polizei ein immer größeres Aufgebot an dem Haus des Mannes in der Charlottenstraße in Siegen zusammengezogen. Schwer bewaffnete und mit Schutzwesten ausgerüsteten Beamte bereiteten sich auf verschiedene Szenarien vor. In der Straße stand auch bereits ein Wagen eines Bestattungsunternehmens.

In Teilen von Siegen stand das Leben still: Der Mann galt als gefährlich, nachdem er nicht nur die Polizisten bei einer Kontrolle entwaffnet hatte, sondern auch an seinem Haus geschossen hatte – ohne jemanden zu verletzen. Er hatte neben den Dienstwaffen der Polizisten auch ein Sturmgewehr dabei.

Aus ermittlungstaktischen Gründen hatte die Polizei zunächst keine Angaben machen wollen, weshalb sie den Mann gesucht hatte. Eine Zivilstreife hatte den Wagen des Mannes offenbar in einem Industriegebiet gestoppt. Doch der Versuch, den Mann festzunehmen, war gründlich missglückt. Er hatte mit einer Pistole geschossen, dann war ihm mit den Dienstwaffen der Polizisten die Flucht geglückt.

Nach Informationen von dpa gehört der 28-Jährige einer Bande von Autoschiebern an, die am Dienstag hochgenommen worden sein soll. Autodiebe sollen Fahrzeuge in Köln, Bonn, Frechen und den Niederlanden gestohlen haben. Dahinter soll ein 31-jähriger Autoschieber aus Siegen stecken. Die Polizei hatte ihn in einem Industriegebiet festgenommen.

Außerdem konnte sie fünf gestohlene Luxus-Sportwagen und zwei Lkw im Wert von 600.000 Euro in einer Werkstatthalle in Neunkirchen sicherstellen. Einige hatten schon neue Nummernschilder und die Fahrgestellnummern waren gefälscht. Die Polizei geht von einer ganzen Schieberbande aus. Der 31-Jährige sollte diesen Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt werden.