Nach Schändung des Ehrenmals in Altenkirchen: Pfarrer hofft, dass es keine Neonazis waren

Im Fall der drei verschwundenen Bronzetafeln mit den Namen jüdischer Mitbürger aus Altenkirchen, die Opfer des Zweiten Weltkriegs wurden, hat sich nun auch die örtliche Polizei eingeschaltet. Die Tafeln waren teils gewaltsam aus ihren Verankerungen herausgerissen worden. Die Beamten haben am Donnerstag „eine eingehende Spurensuche“ am Ehrendenkmal in Altenkirchen oberhalb des Wiesentals auf dem Dorn unternommen. Dabei haben sie eine kleine Bierflasche und eine Zigarettenkippe gefunden. Doch ob diese beiden Gegenstände zu dem Täter führen, ist fraglich.

Denn am 22. Juni war der Altenkirchener Schützenmeister Christoph Röttgen samt Bauhof am Denkmal, um die Platten zu reinigen. Dazu sagt die Polizei: „Hätte da schon irgendwelcher Müll am Denkmal herumgelegen, hätten sie ihn bestimmt weggeräumt.“ Zu diesem Zeitpunkt fehlten die drei der 16 Platten bereits. Die 13 Eisengussplatten waren noch befestigt. Die genaue Tatzeit ist laut Polizei schwer einzugrenzen. Fest steht: Für einen Täter allein müssten die 60 mal 100 Zentimeter großen Bronzetafeln zu schwer gewesen sein, um sie allein wegzuschaffen.

Auch das Motiv der Täter ist für die Polizei unklar: „Ob das jetzt ein antisemitischer ,Anschlag' war, kann man schwer einschätzen.“ Vielleicht seien es auch Metalldiebe gewesen, die links angefangen haben und nach rechts hin weitermachen wollten. Denn auch an einer der Eisentafeln, auf denen Namen deutscher Gefallenen stehen, haben sich Unbekannte zu schaffen gemacht. Diese hängt seit einigen Tagen schief. Die Polizei rechnet allein bei den drei Bronzetafeln grob geschätzt mit einer Schadenshöhe von 15.000 Euro. Der Schaden an der Mauer sei hingegen deutlich geringer. Einen ähnlichen Fall habe es in Altenkirchen übrigens noch nicht gegeben.

Pfarrer Albert Werner Zeidler war einer der ersten, die sich an die RZ wandten. Er ist „fassungslos“, dass jemand die drei Tafeln entwendet hat: „Als die Schützen und ich es bei der ökumenischen Andacht beim Aufmarsch gesehen haben, dachten wir zuerst an den Bauhof und dass uns irgendwelche Infos durchgegangen sind.“

Die Platten seien vor einem Jahr schon mal abgehängt und mit Namen ergänzt worden. Auch Zeidler nennt Metalldiebe als mögliche Täter und sagt: „Das wäre mir lieber, als wenn Neonazis am Werk gewesen wären. Das wäre ja grausig.“ Auch im Hinblick auf die vielen Juden, die solche Denkmäler aufsuchen, findet Pfarrer Zeidler die Tat „traurig“: „Wir bekommen immer noch Besuch von Juden aus Amerika und Israel, die den Spuren ihrer Vorfahren nachgehen und Städte besichtigen, wo man ihrer gedenkt.“ Dazu gehöre auch das Ehrenmal auf dem Dorn. So habe auch der 80-jährige Harry Abraham aus Cleveland angekündigt, bei seiner Europatour in einigen Monaten in Altenkirchen haltzumachen. Denn seine jüdischen Großeltern liegen laut Zeidler auf dem Altenkirchener Friedhof.

Da die Polizei bislang keinerlei Täterhinweise hat und auch der Tatzeitpunkt noch unklar ist, hofft sie auf die Unterstützung der Bevölkerung. Wer also die Tage oder sogar Wochen vor dem 22. Juni verdächtige Fahrzeuge im Wald oberhalb des Wiesentals gesehen oder Personen mit großen Gegenständen beobachtet hat, soll sich an die Polizei wenden: Tel: 02681/9460.

