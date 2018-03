Mudersbacher sauer: Bahnlärm raubt die Nachtruhe

Zahlreiche Mudersbacher Bürger sind sauer auf die Bahn. Als extrem störend, belästigend und sogar gesundheitsschädlich empfinden sie Lärm, der von einem bahneigenen Lagerplatz neben den Bahngleisen im Bereich Haltepunkt Brachbach ausgeht. Bürger der Mudersbacher Bahnhofstraße, Rainstraße, Bogenstraße, Poststraße und des Mühlenwegs fühlen sich sprichwörtlich um den Schlaf gebracht. Seit Dienstagabend gehen einige von Haus zu Haus und sammeln Unterschriften, die einem Brief an Landrat Michael Lieber beigefügt werden. Lieber wird um Unterstützung gebeten, um Lärmminderungen zu erreichen. Die Bürger wollen wieder ruhiger schlafen.

Riesige Schotterberge türmen sich an den Bahngleisen und werden oft in der Nacht verladen. Die Mudersbacher sind sauer. Foto: Markus Döring

Auf dem Platz, so die Mudersbacher, würde am Tag und oft auch in der Nacht Schotter verladen, der für Gleisbauarbeiten, derzeit zwischen Betzdorf und Kirchen, bestimmt sei. Doch dies, so teilen sie Landrat Michael Lieber mit, sei keine Ausnahme für wenige Tage. Dieser Platz werde schon lange von der Bahn zur Ablage von Gleisen, zur Zwischenlagerung von Schotter etc. genutzt. Und dies immer dann, wenn es um Bahnbaustellen auf der Siegstrecke zwischen Siegen und Köln gehe.

Mit großen Lkw werde der Schotter angeliefert. Mit einem Bagger werde der Schotter auf Waggons umgeladen. Auch durchgehend ganze Nächte über. Ebenso werde der bei Bauarbeiten aufgenommene Schotter mit ganzen Schotterzügen angeliefert und hier umgeladen.

Ein Anwohner habe in der Nacht sogar einmal einen Lärmpegel von 127 db (A) gemessen. Bis zu 54 dB (A) seien gesetzlich durch Straßenlärm in der Nacht in einem Mischgebiet zulässig. Die Anwohner sind nicht mehr gewillt, diese Torturen wort- und tatenlos hinzunehmen. Sie ärgert auch, dass die Baumaßnahme in Betzdorf und Kirchen bis zum 11. Dezember dauern soll und weitere Nachtschichten folgen würden.

Ebenso sei diese Baumaßnahme angeblich rückwirkend genehmigt worden.

Nun gibt es an Landrat Michael Lieber gleich mehrere Fragen. Warum wurde die Sache rückwirkend genehmigt? Wer trägt die Verantwortung dafür, dass den Anwohnern nachts dieser Lärm zugemutet erden darf? Wer trägt die Verantwortung, wenn wir durch den Lärm krank werden? Zwei unmittelbare Anliegerinnen, so die Initiatoren der Unterschriftenlisten, hätten bereits einen Tinnitus. Durch Bahnlärm verursacht?

Kritisiert wird auch, dass die Bahn keine lärmarmen Güterzüge einsetzt. Die Bahn rühme sich, dass sie hunderte von Kilometern Lärmschutzwände errichte. Warum nicht in der Bahnhofstraße?

Gefragt wird auch, ob es zwischen Siegen und Köln keinen geeigneteren Lagerplatz für den Schotter etc. gibt. Nun hoffen die Mudersbacher, dass sie mit ihrem Anliegen bei Landrat Lieber auf „offenes Gehör stoßen in dem Glauben, dass unsere Gesundheit oberstes Gut ist, welches über allen wirtschaftlichen und politischen Interessen steht“. Ebenso wird vom Landrat Solidarität und persönliche Unterstützung erwartet, die zu einer Lösung unserer Probleme führe.

Der Kreis prüft derzeit wer hier verantwortlich ist und eventuell etwas tun kann, um den Mudersbachern zu helfen. Andreas Neuser