Mudersbach investiert in Kitaplätze und die Infrastruktur

Die Machbarkeitsstudie der Deutschen Bahn zum Bahnübergang Bahnhofstraße in Mudersbach – ein neuralgischer Punkt im Ort – lässt auf sich warten. „Wann kommt diese Studie? Wir bitten, hier einmal nachzuhaken“, sagte Karl-Heinz Frettlöh. Für den neuen Fraktionssprecher der SPD im Ortsgemeinderat war es eine Premiere. Er hielt zum ersten Mal bei der Sitzung am Donnerstagabend im Bürgerhaus Birken eine Haushaltsrede. Frettlöh sprach von einer weiteren Premiere: Ortsbürgermeister Maik Köhler nahm zum ersten Mal auch als neuer Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kirchen an einer Sitzung des Mudersbacher Rates teil. „Es gibt ja nicht wenige in der VG, die diese Doppelfunktion mit Argwohn betrachten“, thematisierte Frettlöh die Personalie in seiner Rede. Er wünschte Köhler „Kraft und Stärke“ für seine Arbeit. Die SPD werde schon „aufpassen“, dass die Heimatgemeinde nicht zu kurz komme. „Keine Sorge“, versucht der neue zweifache Amtsträger die Bedenken zu zerstreuen.

Der Bahnübergang in der Bahnhofstraße ist ein neuralgischer Punkt in Mudersbach. Der Rat wartet auf eine Machbarkeitsstudie der Deutschen Bahn.

Foto: Markus Döring

Mit der Deutschen Bahn gibt es nicht nur Gesprächsbedarf wegen des Bahnübergangs. Köhler und auch die CDU- und SPD-Fraktionen im Rat kritisieren, dass die Maßnahme barrierefreier Ausbau des Bahnhofs in Brachbach verschoben wurde. „Auf Pünktlichkeit kann man ja bei der Bahn nicht unbedingt vertrauen“, flüchtete sich Frettlöh in Ironie. „Wir sind enttäuscht, dass die Bahn ihre Zusage nicht halten kann und sich dieses nunmehr teilweise bis 2020 verschiebt“, sagte CDU-Fraktionssprecher Manfred Nebeling. Köhler kündigte an, die Bahn zu einem Gespräch vor Ort einzuladen. Gespräche, so der Ortsbürgermeister, werde er auch zeitnah mit dem Landesbetrieb Mobilität in Diez führen. Die CDU sieht den LBM am Zuge, wenn es um die Realisierung der Projekte Neugestaltung Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte sowie die Park & Ride-Anlage am dortigen Bahnhof geht. Mit dem Förderprogramm „Ländliche Zentren“ bestehe in den nächsten Jahren die Chance, die Ortsdurchfahrt in Niederschelder­hütte aufzuwerten. Die SPD sieht es ähnlich: „Diese Maßnahmen werden uns sicher noch etliche Jahre begleiten“, so Frettlöh.

Positives hatte Köhler von den Kindergärten zu berichten: So ist im Januar in der Kita „Regenbogen“ in Birken die neue Gruppe eröffnet worden. Sie nennt sich „Die kleinen Frösche“ und sei „gut angelaufen.“ Da aber die Kindergärten an den Grenzen ihrer Aufnahmemöglichkeiten stünden, sieht die SPD die Notwendigkeit, in Niederschelder-hütte neu zu bauen. Die CDU sieht das ähnlich: „Mit dem vorliegenden Haushaltsplan stellen wir dafür die Weichen.“ Die HTS-Anbindung, so die CDU, trage erste Früchte: „Wir merken, dass die Gemeinde nicht nur für Familien, sondern auch für Investoren attraktiver wird.“ Die SPD teilt diese Meinung. Die Nachfrage nach Wohnraum und Baugrundstücken habe stark zugenommen: „Dem sollten wir Rechnung tragen durch die Ausweisung von neuen Baugebieten.“

Die SPD stören am Haushalt allein die Schulden. „Sie steigen in bedenkliche Höhen.“ Sorgen bereiten der Fraktion die Liquiditätskredite. 2018 muss ein solcher Kredit in Höhe von rund 608 000 Euro aufgenommen werden. Das habe ja Gründe, erwiderte der Ortsbürgermeister. Die Kommunen seien finanziell ungenügend ausgestattet. Außerdem wisse ja auch die SPD, wofür das Geld ausgegeben wird. Köhler verwies auf das niedrige Zinsniveau: „Wann investieren, wenn nicht jetzt.“ Karl Heinz Haepp betonte, dass die SPD nicht gegen die Aufnahme der Kredite sei: „Aber man muss die Summe im Auge behalten.“

Positiv bewerten Köhler und die CDU-Fraktion die Aufwertung Mudersbachs zu einem Grundzentrum. Dies bedeutet einen Plus von Einnahmen in Höhe von rund 108 000 Euro. Anliegen der Christdemokraten ist es, die Gemeinde weiter zu entwickeln. Dazu gehöre auch die Förderung des Vereinslebens sowie der Kultur- und Bildungsangebote: „Allen Ehrenamtlichen gebührt unsere Wertschätzung.“ Der Haushalt 2018 wurde einstimmig beschlossen.

Von unserer Mitarbeiterin Claudia Geimer