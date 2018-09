Das Dorf- und Familienfest wurde vor fünf Jahren zum ersten Mal gefeiert, und weil es so gut ankam, wurde es zum dritten alljährlichen Fest der Dorfmusikanten erklärt. Dieses Jahr fiel es mit dem 30-jährigen Bestehen des Vereins zusammen. Mehrere befreundete Musikvereine erwiesen den Molzhainern aus diesem Anlass die Ehre: Der Naurother Musikverein, der aus Kausen, dann der Luckenbacher Musikverein sowie die Jazzband und die Bläsergruppe Plus des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums Betzdorf-Kirchen. Konrad Rödder von der Ortsgemeinde Molzhain gab in seiner Rede einen kurzen Abriss über die Geschichte des Molzhainer Musikvereins: 1988 hatten sich elf Musiker zusammengetan und den Verein gegründet – Hans Joachim Profitlich wurde Vorsitzender, Bruno Schuhen Dirigent. 1995 startete man mit der Jugendarbeit, und 16 junge Nachwuchsmusiker wurden Teil des Vereins. Einer von ihnen war Sebastian Schuhen, der heute Vorsitzender der Dorfmusikanten ist. 2002 übergab Bruno Schuhen den Dirigentenposten an seinen Sohn Michael, der die Musiker bis heute dirigiert. Drei große Veranstaltungen organisieren die Molzhainer Dorfmusikanten jährlich: Im Januar wird jeweils ein Neujahrskonzert in Kausen und in Siegen gespielt; im Sommer folgt ein großes Konzert in der Turnhalle in Gebhardshain.

Für das gute Essen war in Molzhain bestens gesorgt, und es gab auch eine Tombola mit allerlei Preisen. Sebastian Schuhen als Vorsitzende des Jubiläumsvereins war mit der Resonanz des Festes ...

