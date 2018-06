Vor 150 Jahren meldete die US-Rüstungsfirma Remington ein Patent auf die erste industrielle Schreibmaschine an. Das Gerät, das die Molzhainer Dorfmusikanten zum Sommerkonzert am Samstagabend nach Gebhardshain in die Turnhalle mitbrachten, war nicht ganz so alt. Vermutlich musste man den Kindern im Publikum dennoch erklären, was eine Schreibmaschine überhaupt ist. Jedenfalls spielten zwei Musiker den berühmten Sketch des amerikanischen Komikers Jerry Lewis, „The Typewriter“, nach. Tobias Maus bittet Olaf Dasbach zum Diktat, begleitet vom Orchester unter der Leitung von Dirigent Michael Schuhen.

„Made in the USA“, so lautete das Motto des diesjährigen Sommerkonzerts. Die Stücke hatten alle mehr oder weniger mit den Vereinigten Staaten von Amerika zu tun. Wie zum Beispiel die ...

Lesezeit für diesen Artikel (399 Wörter): 1 Minute, 44 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.