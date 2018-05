Kaum zu glauben, aber im Haus von Jürgen Richter gibt es sogar eine „eisenbahnfreie Zone“. Wenn der 52-Jährige einen durch die Zimmer führt, geht es erst mal vorbei an zahllosen Vitrinen voller Modell-Loks und Regalen mit alten Schildern früherer Bahnhöfe, Schaffnermützen, Bahnlampen und natürlich reihenweise Fachbüchern, Zeitschriften und DVDs. Weiter geht es auf dem Dachboden, wo es nur so von allem wimmelt, was mit Eisenbahn zu tun hat: Modellzüge samt Landschaften und Miniaturbahnhöfen drumrum. Wieder unten, in Küche und Wohnzimmer, sagt er: „Hier ist dann auch mal nichts von der Eisenbahn zu sehen.“ Falsch: Überm Kühlschrank hängt ein Eisenbahnkalender! „Also doch keine ganz so eisenbahnfreie Zone“, schmunzelt er.

Jürgen ist eben ein unheilbar vom Schienenvirus Befallener. Und das seit Kindertagen, seit er seine erste Modeleisenbahn im Wohnzimmer kreisen ließ. „Das hat mich immer fasziniert“, erzählt er, „weil man ...

Lesezeit für diesen Artikel (549 Wörter): 2 Minuten, 23 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.