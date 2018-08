Als sich Verena Stockschläder vor knapp zehn Jahren bei der DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) registrieren ließ, ahnte sie nicht, dass sie schon wenige Wochen später mit einer Knochenmarkspende einem kleinen Mädchen das Leben retten würde. Stockschläder ist eine von insgesamt 13.291 registrierten Spendern (Stand 17. August 2018) im Kreis Altenkirchen. Nun hatte sie die Gelegenheit, die damals erst dreijährige Empfängerin ihrer Stammzellenspende persönlich kennenzulernen. Für die junge Frau war es solch ein beeindruckendes Erlebnis, dass sie unbedingt mehr Menschen motivieren möchte, Stammzellenspender zu werden. Denn noch immer findet laut der DKMS jeder zehnte Patient in Deutschland keinen passenden Spender. „Ich würde es jederzeit wieder machen“, sagt Stockschläder. Gerne lässt sie ihre Geschichte Revue passieren und erinnert sich an jenen Moment, in dem sie sich für eine Typisierung entschied.

„Damals gab es einen Hilfsaufruf für einen jungen Mann aus dem Kreis Altenkirchen, der an Blutkrebs erkrankt war“, erinnert sich Stockschläder. Sie war damals 23 Jahre alt und hatte sich ...

Lesezeit für diesen Artikel (474 Wörter): 2 Minuten, 03 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.