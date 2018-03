Mit Kunden richtig kommunizieren

Kein Unternehmer, kein Einzelhändler kann sich heute darauf beschränken, nur seine Ware ins Schaufenster zu stellen. Mehr denn je kommt es darauf an, den richtigen Draht zu den Kunden zu haben. Wie das aussehen könnte, darüber sprach Dr. Uwe Schlegel beim 18. Wissener Kaufmannsessen. Auf Einladung des lokalen Wirtschaftsvereins „Treffpunkt Wissen“ referierte der Kölner Rechtsanwalt zum Thema „Wa(h)re Kommunikation: Wie ich lerne, meine Dienstleistung zu verkaufen.“

Im Autohaus Ortmann in Wissen begrüßte Thomas Kölschbach die zahlreichen Gäste des 18. Wissener Kaufmannsessens. Foto: Elmar Hering

Wissen – Kein Unternehmer, kein Einzelhändler kann sich heute darauf beschränken, nur seine Ware ins Schaufenster zu stellen. Mehr denn je kommt es darauf an, den richtigen Draht zu den Kunden zu haben. Wie das aussehen könnte, darüber sprach Dr. Uwe Schlegel beim 18. Wissener Kaufmannsessen. Auf Einladung des lokalen Wirtschaftsvereins „Treffpunkt Wissen“ referierte der Kölner Rechtsanwalt zum Thema „Wa(h)re Kommunikation: Wie ich lerne, meine Dienstleistung zu verkaufen.“

Guter Gastgeber des Treffens war das Autohaus Ortmann. Thomas Kölschbach, Vorsitzender des Treffpunkts, freute sich über rund 60 Anmeldungen zu dieser traditionellen Veranstaltung – bei gut 100 Mitgliedern im Verein Treffpunkt Wissen. Er begrüßte Gäste aus den verschiedensten Branchen, ferner aus der Politik MdL Thorsten Wehner, Landrat Michael Lieber und den Stadtbeigeordneten Claus Behner. Ein prima Medium, das in die nordrhein-westfälischen Nachbarkreise hineinstrahle, sei die RZ-Beilage „Schaufenster Wissen“.

Ohne lange Vorrede leitete Kölschbach über zu dem Referenten des Abends, Rechtsanwalt Uwe Schlegel. Der Geschäftsführer der Eisenbeis Rechtsanwaltsgesellschaft mbH aus Köln gab seinem Vortrag den Untertitel: „Natürlich miteinander sprechen, natürlich verkaufen.“ Auf humorvolle Art und Weise verdeutlichte der Fachhochschuldozent die Doppeldeutigkeit dieses Slogans. Ausgehend von Körperhaltung, Stimme und Sprache warb er für eine positive, optimistische Einstellung im Erwerbsleben und ganz besonders in der Beziehung zu Mitarbeitern und Kunden. „Pinguin-Schultern verheißen keinen schönen Abend“, befand der Gastredner.

Schlegel, Jahrgang 1962, verkündete keine revolutionär-neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse, stattdessen ermutigte er die Firmenvertreter mit einfachen Tipps zu mehr Aufmerksamkeit sich selbst und anderen gegenüber. Der morgendliche Blick in den Spiegel, das Betreten des Büros, das Kundengespräch am Telefon – all das sind Momente, um die eigene Einstellung und die eigene Wirkung zu überprüfen. Achtsamkeit in der Sprache sei ebenfalls sehr wertvoll, ein guter Verkäufer meide negativ besetzte Wörter wie Nein, Aber, Müssen. Und für schlechte Nachrichten, verriet der Advokat aus der Praxis seiner Kanzlei, sei der Weg per E-Mail verboten. Es kommt also auf das persönliche Gespräch an, auf die Zeit, die man sich und dem Gegenüber gönnt. „Am Ende entscheidet die Stimmung und nicht der Preis“, betonte Schlegel, und legte den Anwesenden auch bei schwierigen Beratungsgesprächen ans Herz: „Geben Sie nie auf, Zeit zu investieren.“ Letztlich honoriere der Kunde diese Einstellung.

Wie fein es sich bei gutem Essen kommunizieren lässt, konnten die Gäste direkt im Anschluss erfahren. Schon mit den Tischgesprächen knüpften die Wissener weiter an ihrem Netzwerk. elm