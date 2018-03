Mit den Höhnern auf der Bühne musiziert

Martin, Michaele, Marlon und Meils Kowalski sind eine musikalische Familie aus Amteroth. Ihre Musik hat sie inzwischen weit über die Grenzen des AK-Landes hinaus bekannt gemacht. Und weil Vater Martin von Beruf Lokomotivführer ist, kann man das „Westerwälder Eisenbahner-Blechbläser-Familienquartett“ immer wieder bei größeren Veranstaltungen der Deutschen Bahn erleben. Kürzlich gab es sogar einen gemeinsamen Auftritt mit den Höhnern.

Erst standen Martin Kowalski, Ehefrau Michaele und die Söhne Marlon und Meils in Hilden zusammen mit den Höhnern auf der Bühne. Dann gab es für das Eisenbahner-Blechbläser-Familienquartett aus Amteroth im Kreis Altenkirchen natürlich noch ein Foto zusammen mit Höhner-Mitglied Henning Krautmacher.

Amteroth – Martin, Michaele, Marlon und Meils Kowalski sind eine musikalische Familie aus Amteroth. Ihre Musik hat sie inzwischen weit über die Grenzen des AK-Landes hinaus bekannt gemacht. Und weil Vater Martin von Beruf Lokomotivführer ist, kann man das „Westerwälder Eisenbahner-Blechbläser-Familienquartett“ immer wieder bei größeren Veranstaltungen der Deutschen Bahn erleben. Kürzlich gab es sogar einen gemeinsamen Auftritt mit den Höhnern.

„Unsere musikalische Reise führte uns nach Hilden, wo wir den DB Regio NRW Sportcup mitgestalten durften“, berichtet Martin Kowalski. Weil bereits im Vorfeld bekannt war, dass dort auch „Die Höhner“ aus Köln auftreten würden, arrangierte Martin Kowalski, der bereits seit seinem neunten Lebensjahr Musik macht, als Überraschung für die kölsche Gruppe deren beliebtes Lied „Echte Fründe“ für sein Familienquartett. Auf eine Überraschung folgte die nächste, denn „wie es im Leben so spielt, erstens kommt es anders und zweitens als man denkt, durften wir sogar zusammen mit den Höhnern auf der Bühne musizieren“, freut sich der 44-jährige Familienvater.

Das Quartett blickt außerdem auf einige Auftritte in der näheren Heimat zurück. „Unser Familienquartett spielte bereits zweimal bei den Eisenbahnerfreunden Betzdorf im Dampflokschuppen Siegen und bei einer Dampfloksonderfahrt im Zug von Siegen nach Hagen“, zählt Martin Kowalski auf.

Die jüngste Aktion liegt übrigens erst wenige Tage zurück. „Mit rund 25 Eisenbahnern marschierten wir in historischen Uniformen (1910 bis 1970) im Festumzug beim NRW-Tag in Bonn mit. Beteiligt waren die historischen Uniformgruppen Köln und Minden.“ Ein unvergessliches Erlebnis für die Familie: „Tolles Wetter, tolle Leute, toller Tag und eine ganz neue Erfahrung für unser Quartett, das im Gehen musizierte.“ Gudrun Kaul