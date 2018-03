MGV Niederfischbach hat 2018 viel vor

Die Jahreshauptversammlung des MGV Niederfischbach wurde von den Hauptthemen Vorstandswahlen, Ehrungen, Romreise 2018 und 100 Jahre MGV im Jahr 2019 geprägt.

Vorsitzender Karl-Heinz Löhr zeichnete die Jubilare Konrad Löcherbach für 25-jährige Mitgliedschaft und Eugen Buchen für 40-jährige Mitgliedschaft mit Urkunden aus (von links).

Mit einem Liedvortrag unter Leitung von Konrad Löcherbach begann die Versammlung. Dann folgte der Rückblick: Das vorige Jahr brachte viele weltliche und kirchliche Auftritte. Die Föschber Kirmes wurde mit einem Bierstand bestückt, vereinsinterne Veranstaltungen wie ein Ausflug nach Heidelberg kamen auch nicht zu kurz. Ein Höhepunkt war das Benefizkonzert für den Kinderhilfsverein „Pro-File“ in der katholischen Kirche. Ein Novum war das „etwas andere Konzert“ in der Turnhalle mit einem klassischen Chorkonzert. Im zweiten Teil wurde die Karnevalszeit eröffnet mit Trinkliedern, Büttenrede und Elferratstanz. Den Spaß am Singen unter Leitung von Matthias Merzhäuser unterstreicht die knapp hundertprozentige Probenbeteiligung.

Die Finanzsituation bietet eine solide Grundlage für den weiteren Bestand des MGV Niederfischbach. So wurde im Jahr 2017 wieder eine Spende für einen gemeinnützigen Verein getätigt. Das ist auch 2018 geplant.

Die Vorstandswahlen brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzender bleibt Karl-Heinz Löhr, 2. Vorsitzender ist Rudolf Schlechtinger. 1. Kassierer ist Konrad Löcherbach, 2. Kassierer ist Georg Jung, 1. Schriftführer Eugen Buchen und 2. Schriftführer Klaus Schlechtingen. Als Notenwarte wurden Egon Böhmer und Siegfried Reifenrath bestätigt. Es wurden folgende Jubilare geehrt: für 40 Jahre Eugen Buchen, für 25 Jahre Konrad Löcherbach.

Die Planung für das Jahr 2018 zeigt einen gefüllten Kalender, etwa die Teilnahme am Saalkarneval der Pfadfinder am 10. und 12. Februar, ein Mehrtagesausflug nach Rom vom 24. bis 28. April mit Konzertauftritten im Petersdom und im Pantheon, eine Familienwanderung im Juni, ein Kirmesstand, ein Singen an Allerheiligen, die Familienfeier am 24. November und die Weihnachtswanderung am 29. Dezember. Für das bevorstehende 100-jährige Vereinsbestehen im Jahr 2019 wurden erste Ideen ausgetauscht.

Chorprobe ist immer dienstags um 20 Uhr im Hotel Köhler. Interessierte sind willkommen.