Mehrwertsteuer verwirrt viele im AK-Land

Wir alle haben uns längst dran gewöhnt – vielleicht haben wir das gestrige „Jubiläum“ deshalb gar nicht so richtig wahrgenommen. Doch am 1. Januar 1968, also vor 50 Jahren, wurde in der Bundesrepublik die Mehrwertsteuer eingeführt. Einfacher solle dadurch alles werden, auch wenn verschiedene Hebesätze heute eher verwirren, wie eine Umfrage unserer Zeitung im Kreis Altenkirchen ergeben hat.

Der Kassenzettel weist sie aus – die Mehrwertsteuer, die vor 50 Jahren in der Bundesrepublik eingeführt wurde. Auch wenn die Steuer grundsätzlich kaum kritisiert wird, gibt es auch im AK-Land Stimmen, die sich mehr Transparenz bei den Hebesätzen wünschen.

Foto: Heinz-Günther Augst

Landrat Michael Lieber (Jahrgang 1953) erinnert sich noch gut an die Einführung der Mehrwertsteuer. Er besuchte damals das Gymnasium in Mainz. „Ich weiß noch genau, dass das damals ein beliebtes Thema im Karneval war. Gerade Wortspiele mit Mehr-Wert sind mir da noch geläufig“, berichtet er. Aus heutiger Sicht hält er die Steuer durchaus für vertretbar. „Sie wird für viele Aufgaben gebraucht, die der Staat zu erledigen hat“, so der Chef der Kreisverwaltung.

Auch Grünen-Politikerin Anna Neuhof will nicht grundsätzlich an der Steuer rütteln. „Im Prinzip ist die Mehrwertsteuer vernünftig. Was dringend geändert werden muss, sind die unterschiedlichen Sätze. 7 Prozent auf Luxusgüter sind einfach nicht nachvollziehbar“, rechnet sie vor und macht sich für eine allgemeine Anpassung stark. Hierin pflichtet ihr auch Josef Zolk bei. „Es ist völlig unverständlich, dass eine Reihe von Dingen mit einem niedrigeren Satz besteuert werden, andere wiederum nicht. Das kann man niemandem plausibel erklären“, so der CDU-Politiker.

Das wenig transparente System birgt so manche Skurrilität: So sollten Lebensmittel zwar mit dem niedrigeren Steuersatz von 7 Prozent belegt sein, doch für Würzmischungen (im Gegensatz zu Gewürzen, Majoran oder Basilikum) wird der volle Satz von 19 Prozent fällig. Pflanz- und Frühkartoffeln belegt der Fiskus mit 7 Prozent, Süßkartoffeln mit 19 Prozent.

Grundsätzlicher fällt die Kritik von Udo Quarz (Linke) aus. „Die Mehrwertsteuer ist ungerecht, weil sie ohne Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse jeden gleich behandelt“, sagt er. Sein Rechenbeispiel: Vor allem Geringverdiener geben einen höheren Teil ihres Einkommens für Konsum und damit für die Mehrwertsteuer aus als etwa Besserverdiener.

Aber was sagt der heimische Handel, der ja die Steuer de facto vom Verbraucher einfordert, wie man an so gut wie jedem Kassenbeleg ablesen kann. „Irgendwie muss sich der Staat ja finanzieren. Ich sage Ja zur Mehrwertsteuer, wenn sie auch richtig eingesetzt wird. Die Aufsplittung kann ich allerdings nicht immer nachvollziehen“, sagt Einzelhändler Volker Hammer aus Altenkirchen. Sein Kollege Bernd-Ulrich Becher aus Wissen sieht in der Steuer einige Vor-, aber auch Nachteile. Vor allem hat er in seiner Analyse Paare mit Kindern im Blick: „Was ich nicht verstehen kann, ist, dass Tierfutter etwa mit 7 Prozent besteuert wird und Babynahrung mit 19 Prozent. Dies ist meiner Meinung nach ungerecht. Eine Änderung würde ich sehr begrüßen, um so Familien zu stärken“, sagt er auf Anfrage unserer Zeitung.

„Beim Stichwort Mehrwertsteuer landet die Diskussionen schnell bei der Vielzahl unsinniger Regelungen und einem grundlegenden Reformbedarf. Dieser besteht zweifelsohne“, räumt auch Oliver Rohrbach ein. Doch zum 50. will der Regionalgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Koblenz auch einen wohlwollenden Blick wagen: „Das deutsche Modell der Allphasen-Netto-Umsatzsteuer mit Vorsteuerabzug ist nicht ohne Grund ein Exportschlager. Bei ihrer Einführung 1968 hatten gerade einmal Frankreich und Dänemark vergleichbare Systeme; heute kommt kaum eine Industrienation ohne die Mehrwertsteuer nach deutschem Muster aus“, so der Wirtschaftsexperte. Als großen Vorteil sieht er an, dass „nur der Mehrwert einer jeden Produktionsstufe besteuert wird, nicht der gesamte Warenwert“. Das habe die zunehmende Arbeitsteilung und Spezialisierung des Mittelstandes erst möglich gemacht – und damit auch einen ganz wesentlichen Beitrag zum deutschen Wirtschafts- und Exporterfolg geleistet.

Von Markus Kratzer und Beate Christ