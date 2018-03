Medizinische Versorgung auf dem Land: Krankenhäuser überleben nur im Miteinander

Wohin geht der Trend bei den Krankenhäusern im AK-Land? Wird die medizinische Versorgung in den Kliniken im Kreis auch künftig gewährleistet sein? Kaum ein anderer Fachmann kann diese Fragen wohl so erschöpfend – und ohne allzu viel spekulieren zu müssen – beantworten wie Klaus Schmidt. Der 65-Jährige war 26 Jahre lang Kaufmännischer Direktor im Krankenhaus Kirchen und hat nicht nur den Wechsel hin zu einem privaten Wirtschaftsbetrieb mitgestaltet, sondern auch alle „Moden“ und Einflüsse mitbekommen, die den Krankenhaus-„Markt“ und seine Kunden, die Patienten, betreffen. Unsere Zeitung sprach mit Schmidt, der zum Jahresende in Rente geht.

Eine Vielzahl von Gesundheitsreformen hat auch die Situation in den Krankenhäusern im Kreis Altenkirchen nachhaltig verändert. Die Zukunft der heimischen Einrichtungen sieht der scheidende Kaufmännische Direktor Klaus Schmidt in der interdisziplinären Ausrichtung. Symbol

In einem Punkt ist er sicher: „Um den Standort Kirchen ist mir eigentlich nicht bange.“ Ansonsten sieht er bei den Krankenhäusern im Kreis einen immer stärkeren Trend zur interdisziplinären Ausrichtung. Das heißt: „Die einzelnen Disziplinen haben sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten immer stärker herausgearbeitet und spezialisiert, sodass sie heute immer stärker miteinander agieren müssen. Und da bewegt sich eben viel in Richtung Zusammenarbeit über die Fachgebiete hinaus, da auch der Patient in der Medizin ganzheitlich zu betrachten ist.“

Klaus Schmidt geht nach 26 Jahren als Kaufmännischer Direktor des DRK-Krankenhauses Kirchen in Rente. Mit der RZ sprach er nun über die Zukunft der Krankenhäuser im Kreis Altenkirchen.

Dafür müsse man wissen, so Schmidt, dass sich das gesamte medizinische Wissen heutzutage nahezu wöchentlich verdoppelt. „Kein Wunder, dass die einzelnen Disziplinen immer komplexer werden – und zugleich kommen sie gar nicht mehr umhin, stärker zu kooperieren.“

Den Blick in die Zukunft mag Schmidt bei dieser rasanten Entwicklung gar nicht wagen. „Dazu kommt ja, dass in den letzten 26 Jahren meiner Tätigkeit fast jährlich eine neue Gesundheitsreform mit entsprechenden Auswirkungen auf das Gesundheitswesen erfolgte. Da sind Prognosen sehr schwierig.“

Was die Klinikstandorte Altenkirchen und Hachenburg angeht, die als Verbundkrankenhaus ebenfalls unter dem Dach der DRK-Krankenhausgesellschaft zusammengefasst sind, meint Schmidt: „Die Überlebenswahrscheinlichkeit der einzelnen Häuser ist innerhalb des Verbunds definitiv größer. Einzelne Häuser haben es zunehmend schwerer, ein Verbund dagegen trägt zur Standortsicherung bei.“

Die Versorgung der Patienten hier bei uns im ländlichen Bereich nennt Schmidt „eine spannende Frage“, die eng verbunden ist mit der personellen Besetzung der Kliniken: „Es ist nach wie vor schwierig, Ärzte zu gewinnen, und dieser Trend setzt sich mehr und mehr auch beim Pflegepersonal und dem Fachpersonal fort. Dazu kommt die Diskussion bei den niedergelassenen Ärzten – da sieht es mit der Nachbesetzung vieler Ärzte, die in den Ruhestand gehen, auch nicht gerade rosig aus. Man muss einfach alles daran setzen, die einzelnen Standorte, die Kommunen, die Region attraktiver zu gestalten und sie besser darzustellen. Und auch das wird man nicht schaffen, wenn man nicht standortübergreifende Anstrengungen unternimmt.“

Mit Blick auf den Klinikverbund im AK-Land sagt Schmidt konkret: „Da müssen wir zum Beispiel, um Ärzte zu binden, die Weiterbildung vom Assistenzarzt bis zum Facharzt innerhalb des Verbundes, hier die drei Standorte Altenkirchen, Hachenburg und Kirchen, gewährleisten können. In einzelnen Bereichen ist das schon so, doch Ziel muss sein, dies in allen Disziplinen anbieten zu können.“ Ganz sicher ist Schmidt, dass trotz aller Schwierigkeiten die Grund- und Regelversorgung der Patienten in Kirchen auch langfristig sichergestellt ist – „mit der Besonderheit, dass wir in Kirchen die Pädiatrie und die Frauenheilkunde mit der Geburtshilfe sehr stabil entwickeln konnten. Dies bildet neben der internistischen und chirurgischen Vielfalt ein zweites solides Standbein.“

Was die Krankenhäuser im AK-Land auf jeden Fall zukünftig begleiten wird, erklärt der scheidende Klinikchef, sei das große Interesse der Bevölkerung am Themenkomplex einer qualifizierten Patientenversorgung in Verbindung mit einer hohen Patientensicherheit und einer dauerhaften Qualitätssicherung: „Die medizinischen Prozesse, von der Erstversorgung bis hin in den Operationssaal, müssen dem Patienten eine verlässliche Sicherheit geben. Eine optimale Versorgung der Kranken ist ein Dauerthema und wird es auch bleiben.“

Schmidt will nicht verhehlen, dass wirtschaftliche, teils restriktive Zwänge „eine immer größere Rolle spielen“. Mit Blick auf die Rolle der Krankenkassen konkretisiert er: „Die Krankenhauskosten immer weiter nach unten drücken, das kann ja nicht immer so weitergehen. Eine gute Patientenversorgung wird immer im Mittelpunkt der Krankenhaustätigkeit stehen. Das ist die Kernkompetenz unseres Berufs und unser Auftrag.“

Zwar räumt der Experte ein, dass sich die „Leistungsverdichtung“ – etwa die Reduktion der durchschnittlichen Patientenverweildauer von 14 Tagen vor 25 Jahren auf heute 6 Tage – beim Klinikpersonal auch als „entsprechende Belastung“ bemerkbar macht, doch bisher habe der Pflegenotstand den Kreis Altenkirchen „noch nicht vollständig eingeholt“. Keine Frage ist für den Fachmann allerdings: „Die Krankenhäuser sowie alle Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft sollten alles daransetzen, die Krankenhausversorgung und -finanzierung zu verbessern. Das ist eine der großen Aufgaben des Gesundheitswesens für die Zukunft.“

