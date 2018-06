Zum zehnten Mal lädt der Förderverein der Feuerwehr Freusburg in diesem Sommer zu einem großen Konzert. Und wenn man sich an die Shows der vergangenen Jahre erinnert, weiß man, dass sich die Ehrenamtler diesmal ein ganz besonderes Schmankerl einfallen lassen mussten. Bingo: Die Freusburger warten mit einer der gefragtesten Pink-Floyd-Tributebands Europas auf. Am Samstag, 21. Juli, sind Mark Gillespies Kings of Floyd im Siegtal zu Gast. Und weil es eine Riesennummer wird, die da anrollt – mit einer gewaltigen Licht-, Laser- und Pyroshow – haben sich die Veranstalter auch gleich ein neues Gelände ausgesucht: Erstmals wird der Parkplatz der Firma Gebrüder Schmidt zum Open-Air-Gelände umfunktioniert, sodass hier einige Tausende Besucher Platz finden dürften. Hier wird eine professionelle Open-Air-Bühne mit Maßen aufgebaut, wie man sie sonst (fast) nur am Nürburgring kennt. Pink Floyd sind längst Legende und Geschichte. Mit Alben wie „Wish You Were Here“, „The Dark Side Of The Moon“ oder „The Wall“ haben Roger Waters, David Gilmore & Co. Generationen von Rock- und Popmusikern beeinflusst. Mark Gillespie und seine siebenköpfige Band Kings Of Floyd lassen den Mythos aufleben. In einer grandiosen Live-Inszenierung bietet die Gruppe eine wunderbare musikalische Reise durch die erfolgreichste Phase von Pink Floyd, wobei auch Titel von Alben wie „Meddle“ oder „Animals“ zu hören sind. Die perfekte Illusion eines Konzerts des Originals, sagen viele, die die Band erleben durften.

Alle Bandmitglieder können auf eine beeindruckende musikalische Vergangenheit verweisen. Der Engländer Mark Gillespie (Gesang, Gitarre) war unter anderem mit Superstars wie Jethro Tull, Meat Loaf, ZZ Top, Chris de Burgh ...

Lesezeit für diesen Artikel (253 Wörter): 1 Minute, 06 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.