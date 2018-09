„Wir haben ein außergewöhnliches Event an Land gezogen“, freut sich Klaus-Jürgen Griese, Geschäftsführer des Fördervereins „Haus Mutter Teresa“in Niederfischbach. Gemeint ist der Auftritt der Mainzer Hofsänger am Samstag, 27. Oktober, 19.30 Uhr, in der evangelischen Kirche in „Föschbe“. Um dieses besondere Gastspiel möglich zu machen, hat Griese seine guten Kontakte zu Lotto Rheinland-Pfalz genutzt. Die Kirche fasst 200 Besucher. „Es gibt nur noch wenige Karten“, empfiehlt der Geschäftsführer interessierten Musik- und Sangesfreunden, mit dem Ticketkauf nicht mehr allzu lange zu warten.

Der Förderverein nutzte eine Sitzung des Vorstands, um, im Beisein von Kirchens VG-Bürgermeister Maik Köhler, das Konzert und sonstige Aktivitäten des Vereins vorzustellen. Rund 120.000 Euro habe der Verein dem ...

