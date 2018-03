Maik Köhler startet mit Verwaltungsreformen: Rats-Premiere für Kirchens neuen VG-Chef

Es ist die erste Sitzung des Verbandsgemeinderats Kirchen unter der Leitung von Maik Köhler (CDU), der seit 1. Januar neuer Bürgermeister ist. Und das wird am Dienstag, 6. Februar, 18 Uhr gleich ein dicker Brocken, geht es doch nicht nur um den Haushalt 2018, sondern auch um eine Strukturänderung in der Verwaltung: Denn Mitte des Jahres geht mit Rainer Kipping der Erste Beigeordnete in Rente, danach wird es diesen Posten in hauptamtlicher Version in Kirchen nicht mehr geben.

Der neue VG-Bürgermeister Maik Köhler dürfte im Verbandsgemeinderat Kirchen keine Mühe haben, den Etat 2018 durchzubringen.

„Daher stelle ich mir einige Optimierungen in der Verwaltungsstruktur vor“, erklärt Köhler im RZ-Gespräch, „um Arbeitsprozesse im Haus zu beschleunigen und Synergieeffekte zu erzielen. Das haben wir am Mittwoch im Haupt- und Finanzausschuss (HFA) mit allen Fraktionen diskutiert und sind uns einig – ebenso wie beim Etat.“ Die im HFA abgestimmten Beschlussvorschläge für den Rat müssen nun am Dienstag entschieden werden.

Die Änderungen in der Organisation der Verwaltung seien notwendig, so Köhler, weil Kipping nicht nur Chef des Bauamts war (Geschäftsbereich 2), sondern auch oberster Wirtschaftsförderer der VG, insbesondere als Geschäftsführer der Strukturförderungsgesellschaft der VG Kirchen (SFK). „Wir möchten“, sagt Köhler, „die SFK mit dem Ausscheiden des Beigeordneten zum 16. Juni auflösen und die Aufgabe der Wirtschaftsförderung in die Verwaltung eingliedern. Dort wird sie dem Bürgermeister als Stabsstelle unmittelbar unterstellt. Ich sehe das als effizient, sinnvoll und richtig an.“

Damit macht Köhler diesen Bereich zur Chefsache: „Ich möchte Kirchen als eine wirtschaftsfreundliche VG weiterentwickeln. Da ich einen starken Wirtschaftsförderer möchte, soll dieser zugleich Leiter der Bauabteilung sein.“ Die Position werde dadurch gestärkt, weil sie nicht mehr isoliert existiere, sondern direkten Zugriff habe auf so wichtige Bereiche wie Tief- und Hochbau, Bauleitplanung, Bebauungspläne, Breitbandversorgung und Liegenschaftsverwaltung. Die Stelle soll, sobald der Rat grünes Licht gibt, ausgeschrieben werden.

Damit einher gehen Aufgabenverschiebungen in Köhlers Verwaltung: Was bisher in mehreren anderen Fachbereichen bearbeitet wurde, soll fortan in einem Fachbereich, etwa unter dem Dach des Bauamts, erledigt werden: Schnelles Internet, Gebäudemanagement, Erschließung und Ausbaubeiträge, Grundstücke – das meiste davon war bisher der Finanzabteilung angliedert. „Es geht primär um eine Bündelung der Aufgabenerledigung“, erklärt Köhler, „sodass die Mitarbeiter, die sich bisher mit einem Thema beschäftigt haben, dies auch weiter tun werden, bloß dass sie dann im Einzelfall fürs Bauamt tätig sind.“

Apropos Mitarbeiter: Als eine seiner ersten Amtshandlungen hat Köhler den stellvertretenden Bauamtsleiter Stefan Strunk, den Köhlers Amtsvorgänger Jens Stötzel nach von seinen Aufgaben entbunden hatte, wieder seinen Aufgaben zugewiesen. Zur Arbeitsverteilung im Haus gehört jetzt auch der neue Servicetag in den Ortsgemeinden, den Köhler einführen will: An je einem festen Wochentag soll ein Verwaltungsmitarbeiter in den Orten zu Gast sei, um alle Arten des Verwaltungsservice zu gewährleisten, von der Erneuerung von Personalausweisen und Reisepässen bis zur melderechtlichen An- oder Ummeldung. Hierfür, so Köhler, laufen Gespräche mit den Mitarbeitern.

Erste Kernbotschaft zum Haushalt 2018 ist: Der Umlagesatz für die Ortsgemeinden bleibt stabil bei 26 Prozent. Zweite Botschaft: Es wird mehr für die Grundschulen investiert; vor allem in Unterhaltungsmaßnahmen: 1,65 Millionen Euro stehen für die Sonderumlage der Grundschulen im Etat (2017: 1,3 Mio). Demonstrativ wird der von der Schließung bedrohte Standort der Kirchener Michael-Grundschule in Herkersdorf mit 72.500 Euro bedacht. Weiter soll es für die Grundschulen der VG Geld für schnelles Internet (12.000 Euro) geben, für Schulmöbel (70.000) und Smartboards (50.000). Größte Maßnahme ist hier die energetische Sanierung der Schule Niederfischbach für 350.000.

Dicke Brocken bei den Investitionen sind der Ausbau des Radwegs zwischen Wildenburg und Rothemühle, also zwischen Friesenhagen und Wenden, als ein grenzüberschreitendes Projekt: 990.000 Euro kostet der Abschnitt auf Kirchener Seite; Fördermittel aus Mainz sind mit 558.000 Euro vorgesehen. Ferner werden die Wehren unterstützt: Die Erweiterung des Feuerwehrhauses in Brachbach (200.000), ein neues Fahrzeug für die Feuerwehr Niederschelderhütte (200.000) und 170.000 Euro fürs Feuerwehrhaus Harbach, das im Frühjahr fertig werden soll. Großes Thema: Es sollen 500.000 Euro für den Bau eines Nahwärmeverbunds ausgegeben werden, das Rathaus, Villa Kraemer, Sparkassengebäude und Michael-Kirche versorgt.

Laut Etat steht die VG Ende 2018 bei den Investitionskrediten mit Schulden von 5,1 Millionen Euro da (2017: 5,35 Mio.) – vorausgesetzt, dass alle Posten, die im Plan stehen, auch abgerufen werden. Auf neue Investitionskredite soll verzichtet werden, da noch Restmittel von 1,3 Millionen Euro aus 2017 zur Verfügung stehen. Bleiben 3,76 Millionen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 162 Euro gleichkäme. „Kämmerer Tobias Friggen“, so Köhler, „hat den Plan im HFA vorgestellt, und von dort ging er unverändert in den Rat.“

Neu übrigens im Stellenplan – der zum Haushalt gehört – ist übrigens der von Maik Köhler eingeführte Posten des „Kümmerers für Vereine und Ehrenamt“, den er den Kirchenern im Wahlkampf versprochen hat: „Die Stelle wird neu eingerichtet“, sagt Köhler. Das wird die VG rund 40.000 im Jahr kosten. „Da müssen wir einen guten Mann finden, der sich mit aller Energie einsetzt. Wenn das beschlossen ist, packen wir das im Frühjahr an.“ Fest steht auch schon, dass der neue Mann nicht nur für Vereine und das Ehrenamt zuständig ist – sondern auch für den Tourismus in der VG.

Von unserem Redakteur Peter Seel