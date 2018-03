Ein vor drei Monaten verletzt aufgefundener Mäusebussard wurde am Samstag im Imhäusertal bei Alsdorf wieder ausgewildert. Jan Puttkammer hatte den leidenden Greifvogel in Niederdreisbach am Straßenrand der Hauptstraße Richtung Daaden gefunden. Wie es sich gehört, verständigte er einen heimischen Falkner: Als Mike Thieke eintraf, war der verängstigte Bussard in einen nahe liegenden Bach gestürzt und musste schnellstens geborgen werden.

Der Vogel wurde zunächst in der Betzdorfer Tierklinik Köhler unentgeltlich von Dr. Freya Drießen behandelt und wurde später in einer Voliere im Tierpark Niederfischbach versorgt. Bei der Untersuchung wurde ein ...

Lesezeit für diesen Artikel (331 Wörter): 1 Minute, 26 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.