Ludwig Griffel ist nun Ehrendirigent

Stabwechsel beim Musikverein Lyra Brachbach: Dirigent Ludwig Griffel übergab nach 30 Jahren den Taktstock an seinen Sohn Christoph.

Lyra-Vorsitzender Martin Zöller (links) überraschte Ludwig Griffel (rechts) mit der Ernennung zum Ehrendirigenten. Foto: est

Von unserer Mitarbeiterin Eva-Maria Stettner

Das Jahreskonzert des Musikvereins Lyra Brachbach brachte sehr bewegende Momente mit sich: Dirigent Ludwig Griffel (Mitte rechts) nahm nach 30 Jahren aus gesundheitlichen Gründen seinen Abschied, Sohn Christian Griffel (Mitte links) übernahm als neuer Dirigent das Orchester. Fotos: Eva-Maria Stettner Foto: est

Auf bewegende Weise hat der Musikverein Lyra Brachbach seinem langjährigen Dirigenten Ludwig Griffel, der die Lyra in 30 Jahren hervorragender Arbeit zu einem anerkanntermaßen führenden Blasorchester in unserer Region gemacht und nun den Taktstock aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt hat, am Samstagabend die Honneurs gemacht. Zugleich präsentierte die Lyra als Nachfolger dessen Sohn Christoph Griffel, der an diesem Abend sein erstes Jahreskonzert als Dirigent des großen Blasorchesters hervorragend meisterte.

Gleich zu Beginn hatte Vorsitzender Martin Zöller in der proppenvollen Mehrzweckhalle einen ganz besonderen Gruß an Ludwig Griffel gerichtet, dessen 30. Jahreskonzert als Dirigent der Lyra es ja hätte werden sollen, der nun indes im Publikum saß. Doch bat Zöller ihn noch auf die Bühne und ernannte Ludwig Griffel, der insgesamt 36 Konzerte mit der Lyra aufgeführt und mit ihr 324 Musikstücke einstudiert hat, zum Ehrendirigenten auf Lebenszeit – verbunden mit der Hoffnung, dass der liebevoll "unser Lui" Genannte so bald wie möglich wieder seinen Platz als Trompeter im Orchester einnimmt. Als Ludwig Griffel sagte, dass er sich das gut vorstellen kann, zollten die 420 Zuhörer ihm stehende Ovationen. Ortsbürgermeister Josef Preußer dankte Ludwig Griffel mit einem Präsentkorb für das Engagement bei vielen gemeindlichen und kirchlichen Veranstaltungen. Stolz ist die Lyra darauf, dass auch der neue Dirigent Christoph Griffel – Schlagzeuger des Musikkorps der Bundeswehr in Siegburg – aus ihren eigenen Reihen kommt. Mit versierter Hand lenkte der junge Mann das 60-köpfige Orchester und holte mit Elan das Beste aus den Musikern heraus.

Im Programm waren natürlich ein paar Schmankerln für "Lui" eingearbeitet. So erklang zur Eröffnung einer seiner Lieblingsmärsche, der "König Ludwig II. Marsch". Mit der Ouvertüre "Bagatelle" wurde opernhafte Musik geboten – bei weitem keine Bagatelle für Blasmusiker.

Fantastisch gelang die Interpretation von Bert Appermonts Opus "Noah’s Ark", mit der die Musiker lautmalerisch eine Bibelgeschichte vor Augen zauberten: Gottes Botschaft an Noah war als wunderbarer Dialog zwischen Trompete und Tenorhorn zu vernehmen, das Trotten der Tiere zur Arche zu hören, majestätisch schreitende Elefanten, tänzelnde Gazellen bis hin zu Kriechtieren, fauchend zog der Sturm herauf, peitschte durch die Halle, urgewaltige Klänge umfluteten das Publikum.

Das Solotrompetenstück "Oh mein Papa" hat Ludwig Griffel unzählige Male gespielt. Nun spielte Solistin Lisa Müller geb. Griffel das Bravourstück für ihren Papa, der zu Tränen gerührt war.

Die Jugendkapelle, schon seit sechs Jahren von Christoph Griffel geleitet, zeigte mit "Blue March and Boogie" und aktuellen Hits ("All About That Bass", "Shake It Off") ihr Können und musste Zugabe geben.

Nach der Pause entführte das große Orchester mit dem Traditional "Oh When The Saints" in die Welt des Jazz und Dixieland, wo sich Ludwigs "Paddekönd" Sarah Griffel als tolle Sängerin erwies. Als Solist bei "Lover’s Wonderland" beeindruckte "Lui's" geschätzter Flügelhorn-Kollege Stefan Schmidt. Bundeswehrmusiker Stephan Müller brillierte als Solist mit "Gonna Fly Now" im irrwitzigen Arrangement von Nahhiro Iwai: strahlender Trompetenklang in höchsten Tönen!

Das im Auftrag der Lyra eigens "Für Lui" komponierte Stück von Alexander Reuber ließ auch bei Hartgesottenen Tränen der Rührung kullern, strahlt es doch Wehmut aus und Dankbarkeit, Zufriedenheit darüber, was man gemeinsam geschafft hat, und Zuversicht, auch die nächsten 30 Jahre noch zusammen zu musizieren, wenn auch unter anderem Vorzeichen.

Die Musiker schenkten Ludwig Griffel auch eine Trompeterstatue. Der dankte allen ergriffen und lobte Sohn Christoph Griffel für seine Leistung als Dirigent.

John Miles "Music" mit den Trompeten-Solisten Sebastian Bätzing und Stephan Müller sollte das emotionale Konzert beenden, doch Standing Ovations, begeisterte Rufe und Pfiffe erforderten Zugaben.