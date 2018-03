"Lotti" und "Liesel": Die unzertrennlichen Zwillinge von Steineroth

Die gleiche Kleidung, die gleichen Gesichtszüge und fast die gleiche Frisur: Elisabeth Hüsch und ihre eineiige Zwillingsschwester Charlotte Daum sind kaum auseinander zu halten. Am heutigen Dienstag, 11. Oktober, feiern die beiden Frauen ihren 80. Geburtstag.

Welcher Zwilling ist wer auf diesem Kinderfoto? Elisabeth Hüsch (links) und Charlotte Daum (rechts), die heute ihren 80. Geburtstag feiern, waren selbst nicht ganz sicher.

Foto: Carolin Raab

Von unserer Mitarbeiterin Carolin Raab

Die Zwillingsschwestern kamen 1936 in Steineroth zur Welt. Charlotte ist eine halbe Stunde älter als Elisabeth. "Schon als Kinder haben wir alles gemeinsam gemacht", erzählen sie. In der Schule tauschten die Schwestern öfter die Plätze, um ihre Lehrer zu ärgern. Doch auch im Freundeskreis wurden sie ständig verwechselt, was immer wieder für Lacher sorgte.

Gemeinsam bewältigten die Zwillinge aber auch schwere Zeiten: Ihr Vater war im Zweiten Weltkrieg als Soldat an der Front, Charlotte und Elisabeth wussten nicht, ob sie ihn je wiedersehen würden. Zur gleichen Zeit erlebten sie Fliegerangriffe der Alliierten mit. Am Tag ihrer Kommunion mussten die Schwestern zu Fuß in die Kirche nach Gebhardshain laufen. "Es fuhren ja weder Autos noch Busse", sagt Charlotte. Als sie ihren Schulabschluss in der Tasche hatten, machten beide Frauen eine Ausbildung zur Schneiderin – in ein- und demselben Betrieb. Nach den Hochzeiten konzentrierten sie sich dann auf ihre Familien und den Haushalt.

"Lotti" und "Liesel", wie die Zwillinge sich gegenseitig nennen, verbringen auch heute noch viel Zeit miteinander: "Wir sehen uns fast täglich, und wenn nicht, telefonieren wir morgens und abends", erzählen die beiden. Die Schwestern helfen einander bei den Aufgaben des Alltags. Jede Woche gehen sie gemeinsam einkaufen und trinken Kaffee in ihrem Lieblingscafé im Nachbardorf Dauersberg. Erst vor Kurzem waren die Zwillinge zwei Wochen lang gemeinsam im Urlaub. Auch charakterlich sind sie sich ziemlich ähnlich – "Ich bin vielleicht ein bisschen impulsiver", sagt Charlotte. "Meistens bin ich diejenige, die alles regelt." Oft tragen sie und Elisabeth die gleiche Kleidung – und zwar ohne sich vorher abgesprochen zu haben. "Wir haben einfach dieselbe Eingebung", sagen die beiden und lachen. Auf die Frage, ob sie sich trotz aller Gemeinsamkeiten auch einmal streiten, antworten sie einstimmig: "Nein." Ihren Geburtstag verbringen die Schwestern am heutigen Dienstag im Kreise ihrer Familie und Freunde.