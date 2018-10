Was erwarten Literaturfreunde, wenn sie zu einer Lesung gehen? Wahrscheinlich anregende Gespräche unter Gleichgesinnten, vor allem aber einen maßvollen Auftritt des Stargastes inklusive seines für diesen Anlass ausgewählten Werkes. So kommt es in den meisten Fällen. Es sei denn, die Heldin des Events ist Marjana Gaponenko. Die junge ukrainische Autorin gastierte mit aufsehenerregendem Haarschmuck kurz vor dem Finale der „17. Westerwälder Literaturtage“ im Martin-Luther-Saal der Christuskirche Altenkirchen und sorgte dafür, dass die Uhren einschlägiger literarischer Veranstaltungskonzepte plötzlich ein wenig anders tickten.

Und das war sehr gut so, denn sie hatte einfach viel mehr zu geben als ihre (preisgekrönten) gedruckten Zeilen – sich selbst. Natürlich hatte Gaponenko ihre Lieblinge dabei, allen voran ...

Lesezeit für diesen Artikel (345 Wörter): 1 Minute, 30 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.