Lichttest erhöht Sicherheit im Straßenverkehr

Aus unserem Archiv

Kreisgebiet

Gerade in der dunklen Jahreszeit fehlt vielen Verkehrsteilnehmern der Durchblick, deshalb kommt der ordentlichen Beleuchtung der Fahrzeuge eine besondere Bedeutung zu. An diesem Punkt setzt die aktuelle Kfz-Beleuchtungsaktion der Deutschen Verkehrswacht und des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes an.