Letzter Teil unseres großen Jahresrückblicks: November und Dezember

Eine Ära des Eisenbahnverkehrs im Westerwald geht mit der Stilllegung der Holzbachtal-Strecke zwischen Altenkirchen und Selters zu Ende. Mit der Entscheidung des Kreistages, den Kooperationsvertrag mit DB Cargo zum Jahresende zu kündigen und für die seit 2005 im Eigentum des Kreises befindliche Infrastruktur zwischen Altenkirchen und Selters das förmliche Verfahren zur Stilllegung einzuleiten, endet im Dezember der planmäßige Güterverkehr. Gegner der Stilllegung können sich letztlich nicht durchsetzen.

Der letzte Güterzug auf der Holzbachtalstrecke kommt am 8. Dezember am Bahnhof in Altenkirchen an.

Foto: Marko Lauten

Auf der von der Westerwaldbahn GmbH betrieben Trasse wurden hauptsächlich Stahlcoils zur Firma Schütz in Selters transportiert. Das Unternehmen erhält seine Transporte zukünftig über Limburg. Die über den Güterbahnhof Gremberg nach Koblenz-Lützel zulaufenden Waggons werden dort von einer Streckendiesellok der DB Cargo übernommen und abends über Limburg nach Siershahn überführt. Morgens übernimmt DB Cargo die Zustellung von Siershahn zum Werk der Firma Schütz mit Dieselloks aus dem Tonverkehr. Die Werklok von Schütz soll anschließend die Zustellung der Wagengruppe in Siershahn zum dortigen Werksteil übernehmen und danach in Selters die Rangieraufgaben durchführen. Den Pachtvertrag für das Gleis von Siershahn bis zum Schütz-Werk, den die Weba 2006 auf 25 Jahre mit der DB Netz geschlossen hatte, möchte die Firma Schütz übernehmen, um den betrieblich als Bahnhofsgleis geführten Anschluss weiterhin nutzen zu können.

Auch wenn die Westerwaldbahn GmbH nicht mehr mit eigenen Loks auf der Wied- und Holzbachtalstrecke verkehrt, gibt es dennoch eine Trassenanfrage bis weit ins Jahr 2018 hinein. Offenbar plant die DB Cargo, einmal pro Woche einen Zug mit Leerwagen über Altenkirchen in Richtung Au und Kreuztal abzufahren. Ob ein neuer Kaufinteressent für die Strecke gefunden wird, ist derzeit noch nicht abzusehen. Die Bewerbungsfrist im Rahmen der Ausschreibung läuft noch. Mehr Klarheit für potenzielle Bewerber könnte die noch ausstehende Entscheidung der EU-Kommission bringen. Sie muss über die Beschwerde eines Altenkirchener Unternehmens befinden, das die Gewährung von Fördergeldern durch Bund, Land und Kreis für die Streckensanierung für wettbewerbswidrig hält.

Die Westerwaldbahn GmbH selbst setzt nach ihrem Ausstieg aus dem Güterverkehr auf ein verstärktes Engagement im Busbetrieb. Dazu wurde eigens eine Tochtergesellschaft gegründet.

Rainer Greb leitet jetzt die Wache in Wissen: Weil Hans-Peter Melles (rechts) pensioniert wird, übernimmt Rainer Greb die Leitung der Polizeiwache mit knapp 20 Beamten in Wissen. Der 54-Jährige aus Friedewald betont bei seiner Einführung den Wert guter Teamarbeit und möchte – ebenso wie Melles – den Dienst bürgernah halten.

Foto: Elmar Hering

Stadtbild: Nach mehr als acht Monaten Bauzeit ist die Umgestaltung des Fontenay-le-Fleury-Platzes in Daaden abgeschlossen. Der Marktplatz bildet nun mit der Ufertreppe an der Daade ein offenes Ensemble, es gibt nun eine Ladestation für E-Bikes und -Autos sowie mehr und breitere Parkplätze. Im Untergrund verlegen die VG-Werke neue Leitungen und Rohre. Rund 1,3 Millionen Euro betragen die Kosten für die Marktplatz-Sanierung.

Kunstwelt: Große Freude bei dem Unternehmen Halbe-Rahmen aus Kirchen: In Oslo wird derzeit ein neues Edvard-Munch-Museum gebaut und die rund 1000 Gemälde der Sammlung sollen gänzlich mit Bilderrahmen aus dem AK-Land ausgestattet werden. Das Erfolgsgeheimnis von Halbe sind die von Seniorchef Heinrich Halbe erfundenen Metallrahmen, die anders als Holzrahmen keinen Säureanteil enthalten und so die alten Leinwände nicht angreifen.

Showkochen: Yasemin Sezer erreicht beim bundesweit ersten Showkochwettbewerb „Showkoch des Jahres 2017“ den zweiten Platz. Die 17-jährige Auszubildende der Marienthaler Klostergastronomie serviert „Tournedos á la Rossini“; neben Rezeptur, Kalkulation, Arbeitsablaufplan und Dekoration muss sie ein eigenes Outfit sowie eine Geschichte rund um das Gericht entwickeln.

Jagd: Die Anwohner der Nisterberger Ringstraße wehren sich gegen einen Hochsitz, der seit April 2016 weniger als 100 Meter von den Häusern entfernt auf einem gemeindeeigenen Grundstück steht. Die Bürger sehen sich und ihre Kinder durch Querschläger gefährdet, besonders seit im Juni dort ein Reh geschossen wurde, wo eine halbe Stunde zuvor noch Kinder gespielt hätten. Der Ortsgemeinderat genehmigt den Ansitz nachträglich; Behörden und Jagdvertreter sehen nach einem Vor-Ort-Termin keinen Anlass zu handeln. Die Anwohner wollen sich jetzt an die Obere Jagdbehörde wenden.

Kirchenmusik: Ein denkwürdiger Moment ist es für den Altenkirchener Dirigent, Musikpädagoge und Komponist Sven Hellinghausen, als im Petersdom in Rom die von ihm komponierte Franziskusmesse erklingt. Der 42-Jährige hat die fünf Sätze für Chor, Tenor und sinfonisches Blasorchester eigens anlässlich des 80. Geburtstags von Papst Franziskus geschrieben.

Martin Pabel geht in den Ruhestand: Mehr als 33 Jahre leitet Martin Pabel das Jugendzentrum Offene Tür in Wissen. Wichtig sind ihm Werte, Gleichbehandlung und Zugewandtheit, auch die beiden Elternkreise liegen ihn sehr am Herzen. Seit Jahresende ist Pabel nun im Ruhestand, die Stelle als Jugendzentrums-Leiter ist neu ausgeschrieben.

Foto: Elmar Hering

Karneval: Der Scheuerfelder Verein Siegheuler löst sich nach 20 Jahren auf. Grund für das Aus ist der fehlende Nachwuchs: So kann für den musikalischen Leiter und den Keyboarder kein Nachfolger gefunden werden. Als Fußgruppe wollen die Siegheuler dennoch im Karnevalszug mitlaufen.

Führungswechsel: Nach 26 Jahren an der Spitze des Krankenhauses Kirchen geht Klaus Schmidt in den Ruhestand. In dieser Zeit hat der Kaufmännische Direktor die Entwicklung der Einrichtung vom ehemaligen Kreiskrankenhause zum privatwirtschaftlichen DRK-Krankenhaus miterlebt und gestaltet.

Überwachung: Der Kreistag beschließt, an der August-Sander-Schule in Altenkirchen und an der IGS Betzdorf-Kirchen Überwachungskameras anbringen zu lassen. Die Kommunalpolitiker hoffen, dass sie so weitere vandalistische Schmierereien an den Schulgebäuden verhindern zu können. Potenzielle Täter, die sich dort in den Abend- und Nachtstunden aufhalten, sollen durch die Kameras abgeschreckt werden. Gute Erfahrungen habe man mit der Kameraüberwachung bereits an der IGS Horhausen gemacht.

Ehrung: Brigitte Merzhäuser aus Mudersbach erhält den Verdienstorden des Landes Rheinland-Pfalz. Mit der Auszeichnung wird ihr seit mehr als 30 Jahren währendes Engagement im Malteser Hilfsdienstes gewürdigt. Merzhäuser wirkte beim Aufbau von 72 Gliederungen der Malteser im Bistum Trier mit, gewann zahlreiche Helfer für den Malteserdienst und ist auch bei den Besuchs- und Begleitdiensten, im Hospizdienst und der Altenpflegehilfe engagiert.

Verkehr: Tempo 30 gilt nun in der Steinerother Ortsdurchfahrt – zumindest in dem Abschnitt von der Einmündung Gartenweg etwas oberhalb der Kirche bis zur abknickenden Vorfahrt an der Ecke Betzdorfer Straße. Landesbetrieb Mobilität und Polizei geben grünes Licht für die Maßnahme: zum Schutz der Kinder. Gleiches Ansinnen aus Lärmschutzgründen war 2015 noch gescheitert. Nachdem die rechtlichen Hürden für Tempo 30 auf innerörtlichen Hauptverkehrsstraßen abgesenkt wurden, könne die Anwohner in Steineroth nun zumindest etwas aufatmen. Auf eine Umgehung müssen sie noch lange warten.

Einzelhandel: Die Werbegemeinschaft Hamm löst sich auf. Weil es kaum noch Geschäfte im Ort gibt, hatte die Werbegemeinschaft auch kaum noch Mitglieder. Nun ist ein neuer Raiffeisenverein für alle Bürger im Gespräch.

Baumaßnahme: Der Altenkirchener VG-Rat bringt den Neubau eines Schwimmbades in der Kreisstadt auf den Weg. Zwei Jahre nach dem grundsätzlichen Beschluss für ein Hallenbad können nun die konkreten Planungen für die Baumaßnahme auf der „Gymnastikwiese“ beginnen. Die Kosten werden rund 10 Millionen Euro betragen.