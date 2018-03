Landrat zollt DRK-Mitarbeitern und Polizisten Anerkennung: Herzhaftes Dankeschön für stete Einsatzbereitschaft

Aus unserem Archiv

Kreis Altenkirchen

Mehr als 90 Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) verrichten in den fünf Rettungswachen im Kreis Altenkirchen ihren Dienst. In der Summe sind es pro Jahr rund 25.000 Einsätze, bei denen sie anderen Menschen zur Hilfe eilen, nicht selten als sprichwörtliche Lebensretter. Ihnen allen dankte Landrat Michael Lieber, stellvertretend für die rund 130.000 Einwohner im Kreis, während seiner inzwischen schon zur Tradition gewordenen „Fleischwursttour“ an Silvester.