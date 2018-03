Landesmusikverband ehrt Michael Bohl mit Medaille

Wechsel an der Spitze beim Musikverein Dermbach. Nach 20 Jahren gibt Michael Bohl das Amt ab an Johannes Patt.

Michael Bohl (links) wurde mit der Landesverdienstmedaille des Landesmusikverbandes ausgezeichnet. Überreicht wurde sie von Hubert Latsch. Mit der Auszeichnung gewürdigt werden 20 Jahre Vorsitzender beim Musikverein Dermbach.

Foto: Verein

Bohl konnte zur Jahresversammlung zahlreiche aktive und fördernde Mitglieder in der Mehrzweckhalle Dermbach begrüßen. Schriftführers Kai Preußer berichtete über das abgelaufene Jahr. Kassierer Johannes Patt informierte über die Finanzen. Die Kassenprüfer Burkhard Farnschläder und Jürgen Fuchs attestierten dem Kassierer eine bestens geführte Kasse.

Im Namen des Kreismusikverbandes Altenkirchen überreichte Geschäftsführer Hubert Latsch das Silberne Ehrenzeichen für 20 Jahre aktive Tätigkeit an Johannes Patt sowie das Goldene Ehrenzeichen für 30 Jahre aktive Tätigkeit an Yvonne Drost und Kai Preußer.

Im Anschluss daran konnte Hubert Latsch in Vertretung des Landesmusikverbandes (LMV) Rheinland-Pfalz noch eine besondere Ehrung durchführen: Michael Bohl wurde aufgrund seiner 20-jährigen Tätigkeit als Erster Vorsitzender mit der Landesverdienstmedaille des LMV ausgezeichnet. Der Musikvereinsvorsitzende Michael Bohl konnte ebenfalls zahlreiche fördernde Mitglieder ehren. Urkunden für 25 Jahre Mitgliedschaft gingen an Monika Alberts, Urkunden für 40-jährige Treue wurden an Ursula Patt, Margit Simon, Franz-Dieter Patt und Markus Preußer verliehen.

Bei den turnusgemäß anstehenden Vorstandswahlen trat Michael Bohl nach 20 Jahren nicht mehr für den Posten des 1. Vorsitzenden an. Sein Nachfolger wurde der bisherige Kassierer Johannes Patt. Zu den beiden stellvertretenden Vorsitzenden wurden Lars Möller und Michael Bohl gewählt. Als neuer Kassierer wurde Michael Rüggeberg gewählt. Der bisherige Schriftführer Kai Preußer wurde wiedergewählt. Zu den Besitzern des Vorstandes wurden Wolfgang Utsch, Stefan Hees, Simon Bender und Patrick Schmidt gewählt.

Im Anschluss an die Wahlen bedankte sich Lars Möller bei Michael Bohl für seine 20-jährige Tätigkeit als 1. Vorsitzender sowie bei Jürgen Bohl, der nach insgesamt 24-jähriger Tätigkeit im Vorstand nicht mehr zu Wahl stand.