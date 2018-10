Für ganz viele Leute im Raum Kirchen ist es eine echt traurige Nachricht: Das „Kuchenschlösschen“ an der Klotzbach schließt seine Pforten – nach 34 Jahren, in denen es die Familie Baldus zu einem der beliebtesten Gastroziele weit und breit gemacht hat. Das bestätigte im RZ-Gespräch gestern Inhaberin Doro Baldus. „Wir sind alle todtraurig, aber es gibt keine Alternative“, sagt sie. Als Grund nennt sie die vom Sturzregen an Fronleichnam zerstörte Klotzbach-Straße, die seitdem gesperrt ist – und die auch erst in eineinhalb Jahren wieder freigegeben werden dürfte: „Die Kunden bleiben aus, die Umsatzeinbußen sind so groß, dass es keinen anderen Weg gibt als die Schließung.“

Die typische Kaffee-und-Kuchen-Klientel des beliebten Cafés am Mühlenweg seien ältere Leute und Rentner, erklärt Baldus: „Die trauten sich schon früher nicht, hier oben in unsere Straße reinzufahren, weil es hier ...

