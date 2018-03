Krippenmusik findet in Friesenhagen wieder großen Anklang

Aus unserem Archiv

Friesenhagen

Seit mehr als zwei Jahrzehnten findet in Friesenhagen nun schon das Dreikönigssingen statt. Auch in diesem Jahr hatte der Kirchenchor Cäcilia dazu wieder einige musikalische Gäste in die voll besetzte Kirche St. Sebastianus eingeladen. Das Konzert fand am Sonntag vor der beeindruckenden Kulisse der Naturkrippe statt, die jedes Jahr von ortsansässigen Familien neu gestaltet wird.