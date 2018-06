Kreistag will die Holzbachtaltrasse wieder loswerden

Der Kreis Altenkirchen möchte die Holzbachtalbahn lieber heute als morgen wieder loswerden. Das ist die zentrale politische Botschaft, die die Mehrheit des Kreistags in der Sitzung am Montag ausgesendet hat. Mit breiter Mehrheit hat das Gremium die Verwaltung und die Geschäftsführung der Westerwaldbahn damit beauftragt, mit dem Land Verhandlungen über die Übernahme der Trasse aufzunehmen. Der Grund steht ebenfalls im Beschluss: "Der Kreistag ist der Auffassung, dass die Holzbachtalstrecke und die damit verbundenen Verpflichtungen für die Westerwaldbahn GmbH eine auf Dauer unzumutbare Finanz- und Risikobelastung darstellt." Lediglich die drei Vertreter von Bündnis 90/Die Grünen stimmten dagegen.

Foto: Hans-Peter Günther

Von unserem Redaktionsleiter Marcelo Peerenboom

So deutlich wie CDU-Fraktionsvorsitzender Michael Wagener hat es zuvor noch nie jemand im Kreistag auf den Punkt gebracht: "Wenn wir etwas in den vergangenen Jahren so richtig falsch gemacht haben, dann war es die Übernahme dieser Strecke." Später untermauerte CDU-Kreisvorsitzender Dr. Josef Rosenbauer diese Meinung: "Man hätte die Strecke niemals übernehmen dürfen." Warum die Strecke durch die Westerwaldbahn dennoch am 3. August 2005 von der Deutschen Bahn gekauft wurde, kann heute niemand mehr so recht sagen. Die Trasse war zuvor stillgelegt und nach der Übernahme reaktiviert worden.

Seit dieser Zeit ist die Bahnstrecke, auf der im Wesentlichen nur der Transport von Stahlcoils zur Firma Schütz nach Selters abgewickelt wird, das große Sorgenkind der kreiseigenen Westerwaldbahn. Eigentlich hatte der Kreistag angesichts der dauerhaften Verluste, die dieser Verkehr einfährt, im Dezember 2015 die Reißleine gezogen und die Westerwaldbahn dazu verpflichtet, die einschlägigen Verträge mit der DB Cargo zu kündigen. Doch vollzogen wurde diese Kündigung nie. Die Stahltransporte von Scheuerfeld nach Selters erfolgen weiter.

Kreisbeigeordneter Konrad Schwan, in dessen Zuständigkeit sich dieses Bahnthema befindet, verteidigte am Montag die Kündigung und die Tatsache, dass sie nie vollzogen wurde. Es war, wenn man rückblickend so will, eine rein taktische Maßnahme, die den insgeheim gewünschten Erfolg hatte: Alle Beteiligten wurden aufgeschreckt, und mit einem Mal war DB Cargo bereit, der Westerwaldbahn mehr für den Stahltransport zu zahlen, den die Westerwaldbahn in deren Auftrag abwickelt. Eine sogenannte "schwarze Null" erscheint dem eingeschalteten Beratungsunternehmen Deloitte & Touche seitdem möglich – auch wenn Konrad Schwan zu Protokoll gab, da so seine Zweifel zu haben.

Der reine Fahrbetrieb ist aber nur das eine Problem. Das andere ist die marode Strecke, in die dringend 11,7 Millionen Euro investiert werden müssen. Rund 10 Millionen sollen Bund und Land beisteuern, den Rest die drei Landkreise Westerwald, Neuwied und Altenkirchen. Der Westerwaldkreis (1 Million) und der Kreis Neuwied (350 000 Euro) haben ihre Zuschüsse bereits beschlossen. Nun sollte auch der Kreis Altenkirchen seinen Anteil – 350 000 Euro – beisteuern. Das tat er am Montag dann auch mit Mehrheit (Neinstimmen kamen von der FWG, der FDP und von einem CDU-Vertreter). Beschlossen wurde ebenfalls mehrheitlich, den Dezemberbeschluss (Stichwort: Kündigung) aufzuheben. Allerdings wurde in der Diskussion deutlich: So richtig glücklich ist niemand mit dem Güterverkehr, den die kreiseigene Bahn da betreibt. Michael Wagener bezeichnete die Trasse als "Mühlstein am Hals" der Westerwaldbahn und erinnerte daran, dass sie nur zu einem geringen Teil im Kreis Altenkirchen liegt. Er sprach daher von einer "fremden Strecke". Außerdem kündigte er für den Fall, dass der Güterverkehr weiterhin defizitär bleibt, an, erneut die Reißleine zu ziehen. Bernd Brato (SPD) sah hingegen alles gar nicht so negativ, sondern lobte Geschäftsführer Oliver Schrei und meinte, man sei auf einem richtigen Weg. Gerd Dittmann (Grüne) meinte, man sei gut beraten, sich mehr auf das Urteil der Berater zu verlassen. Udo Piske (FDP) kritisierte, dass über Jahre nichts in die Strecke investiert wurde und dass das Ergebnis der Verhandlungen mit der DB Cargo besser hätte sein können. Hubert Wagner (FWG) betonte, das Risiko, das beim Kreis bleibe, sei viel zu hoch. Außerdem wies er auf die beiden betagten Loks hin, die sicher bald ersetzt werden müssten.